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FUTEBOL SUL-AMERICANO

Final da Libertadores terá nova etapa de venda para torcida mista

Conmebol fará uma fase para a comercialização de ingressos para as Categorias 1 e 2, de olho no confronto entre Palmeiras x Estudiantes

Estádio Centenário, no Uruguai, será palco da final da Libertadores 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / www.estadiocentenario.com.uy)
Estádio Centenário, no Uruguai, será palco da final da Libertadores 2026 - (crédito: Foto: Divulgação / www.estadiocentenario.com.uy)

A venda de ingressos para a final da Libertadores de 2026, disputada entre Palmeiras e Estudiantes, se aproxima. Contudo, de acordo com a Conmebol, haverá uma nova fase para a comercialização desses bilhetes para as Categorias 1 e 2, que são as torcidas mistas no Estádio Centenário, no Uruguai. A informação é do portal "ge".

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Dessa forma, torcedores, sobretudo na Argentina, relataram problemas para adquirir os ingressos no sistema, minutos depois da abertura. No entanto, a entidade ainda não confirmou a data para as torcidas mistas, algo que deve ocorrer na próxima semana também para a decisão da Sul-Americana.

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Ainda nesta semana, especificamente na sexta-feira (6/11), a partir das 10h (de Brasília), a Conmebol iniciará a venda de ingressos para a Categoria 3, setor destinado exclusivamente à torcida do Palmeiras (haverá exclusividade par sócios).

De acordo com a entidade, a carga para a torcida do Verdão é cerca de 12 mil bilhetes, assim como acontecerá para a torcida do Estudiantes. Os bilhetes para o setor exclusivo do clube custam 95 dólares (cerca de R$ 520) e contam com distribuição exclusiva pela plataforma Eleven Tickets.

Ingressos exclusivos limitam compra por CPF e exigem cadastro

O regulamento de segurança permite a compra de apenas uma entrada nominal por CPF cadastrado no sistema da competição. A organização abre exceção apenas para sócios titulares com dependentes menores de idade, liberando a emissão de até quatro ingressos no mesmo plano.

Os associados do clube e proprietários de cadeiras cativas iniciam as reservas na sexta-feira, a partir das 12h. A comissão organizadora disponibilizará o saldo restante para o público geral no domingo (8), entre 10h e 22h, caso as etapas anteriores não esgotem a carga total.

Palmeiras escalona horários conforme pontuação do Avanti

O clube paulista organizou as ondas de venda com intervalos regulares para garantir fluidez no atendimento aos torcedores de cada categoria. Os associados com maiores pontuações acessam a plataforma nas primeiras faixas do dia, abrindo espaço sucessivamente para os demais planos.

A decisão no Uruguai marca mais um momento histórico para o elenco alviverde em busca da taça mais importante do continente. Dessa maneira, a torcida prepara uma operação em massa rumo à capital uruguaia para apoiar o time durante os noventa minutos decisivos.

 

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 03/11/2026 14:45
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