Final da Libertadores terá nova etapa de venda para torcida mista

A venda de ingressos para a final da Libertadores de 2026, disputada entre Palmeiras e Estudiantes, se aproxima. Contudo, de acordo com a Conmebol, haverá uma nova fase para a comercialização desses bilhetes para as Categorias 1 e 2, que são as torcidas mistas no Estádio Centenário, no Uruguai. A informação é do portal "ge".

Dessa forma, torcedores, sobretudo na Argentina, relataram problemas para adquirir os ingressos no sistema, minutos depois da abertura. No entanto, a entidade ainda não confirmou a data para as torcidas mistas, algo que deve ocorrer na próxima semana também para a decisão da Sul-Americana.

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Ainda nesta semana, especificamente na sexta-feira (6/11), a partir das 10h (de Brasília), a Conmebol iniciará a venda de ingressos para a Categoria 3, setor destinado exclusivamente à torcida do Palmeiras (haverá exclusividade par sócios).

De acordo com a entidade, a carga para a torcida do Verdão é cerca de 12 mil bilhetes, assim como acontecerá para a torcida do Estudiantes. Os bilhetes para o setor exclusivo do clube custam 95 dólares (cerca de R$ 520) e contam com distribuição exclusiva pela plataforma Eleven Tickets.