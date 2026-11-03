Jovem é detido por exibir foto de criança vítima de câncer para torcida rival

Um adolescente de 14 anos foi detido na Inglaterra pelo crime de perturbação da ordem pública depois que um vídeo nas redes sociais o mostrou exibindo uma fotografia de uma criança vítima de câncer para provocar os fãs do Sunderland. O jovem se apresentou e, posteriormente, acabou liberado sob fiança. As autoridades investigam o episódio, que aconteceu durante a partida entre as equipes no sábado passado (31/10), pela Premier League.

Bradley Lowery morreu aos 6 anos de idade, em 2017, após enfrentar um tipo raro de câncer. Torcedor apaixonado do Sunderland, ele conquistou a admiração de jogadores, clubes e torcedores de diferentes partes do mundo durante sua luta contra a doença. Desde então, sua história se tornou um símbolo de mobilização e solidariedade no futebol inglês.

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Diante da repercussão das imagens, Gemma Lowery, mãe do menino, publicou um desabafo nas redes sociais. Ela relembrou os tratamentos e o sofrimento que o filho enfrentou durante a infância e lamentou que alguém usasse uma recordação tão especial para provocar outras pessoas.

"Bradley passou grande parte de sua curta vida lutando contra o câncer e enfrentando tratamentos que nenhuma criança deveria enfrentar", escreveu Gemma no Instagram.

Clube emite nota oficial

A mãe, inclusive, também pediu que as pessoas não direcionassem mensagens de ódio ao adolescente. Em comunicado divulgado pela Fundação Bradley Lowery, instituição que arrecada recursos e promove a conscientização sobre o câncer infantil, Gemma reforçou que deseja ver o filho lembrado com carinho, e não associado a atitudes ofensivas. Ela ainda destacou a importância de o jovem aprender com o episódio.

O Coventry City também se manifestou. Em nota, o clube informou que anunciou uma investigação interna para apurar o ocorrido e que não tolera comportamentos ofensivos e que entrará em contato com as autoridades para avaliar as medidas cabíveis.



