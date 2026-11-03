Mirassol vira e Chapecoense é a primeira rebaixada do Brasileirão

Em jogo marcado por um pênalti que apenas o árbitro viu e um frango absolutamente histórico, a Chapecoense perdeu de virada para o Mirassol, por 2 a 1. A partida, válida pela 34ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira, 3/11, na Arena Condá, em Chapecó, definiu o rebaixamento dos catarinenses para a Série B em 2027.

A Chape saiu na frente com Kauan e viu o Mirassol perder um pênalti com Reinaldo. Mas, aos 48 do primeiro tempo, o time paulista empatou num pênalti inexistente que gerou muita reclamação. Desta vez Reinaldo mandou na rede. Na etapa final, o pior estava por vir: o goleiro Anderson cometeu um erro incompreensível após espalmar a bola para o alto e colocá-la contra a própria meta ao tentar agarrá-la na descida. Mirassol 2 a 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com 21 pontos e apenas mais 15 em disputa, a Chape não tem mais como sair do Z4, já que o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 37 pontos. Contudo, o resultado foi essencial para o Mirassol. O time paulista chega aos 40 pontos, assumindo provisoriamente o 12º lugar e abrindo quatro pontos de vantagem para o Z4.

Mirassol na frente

Mais bem postado em campo, o Mirassol teve uma grande chance aos quatro minutos com João Victor, para boa defesa de Anderson. Mas foi a Chapecoense que saiu na frente, aos 12 minutos. O escanteio cobrado da esquerda por Shaylon encontrou o zagueiro Kauan, que cabeceou uma bola que ainda bateu na trave esquerda de Walter antes de entrar. Foi o primeiro gol profissional do zagueiro, prata da casa do time catarinense.

Reinaldo perde pênalti. De novo

O jogo seguiu com o Mirassol tendo maior posse de bola, mas prendendo muito o jogo no meio-campo e com dificuldade para chegar na área. Ainda assim, teve um pênalti bem marcado quando, após escanteio da esquerda, a bola bateu no braço de Túlio Eduardo. Pênalti que Reinaldo cobrou na trave. Foi o terceiro pênalti seguido pelo lateral-esquerdo.

Pênalti polêmico. E 1 a 1 no placar

O Mirassol seguiu com a bola nos pés e buscou o empate, que quase veio em chutes de João Victor e Yago Felipe, mas a pressão surtiu efeito. Contudo, já nos acréscimos, veio um lance polêmico: Alisson, melhor jogador do Mirassol, entrou na área pela esquerda e, nitidamente ao tentar passar por Eduardo Doma, deu um puxão no zagueiro. Os dois caíram. Incrivelmente, em vez de marcar falta do jogador do Mirassol, o juiz marcou pênalti. O VAR o chamou para reverter a marcação errada, mas o árbitro manteve a decisão, diante da incredulidade dos jogadores da Chape, da torcida e de quem viu o lance pela TV. Desta vez, Reinaldo cobrou e empatou o jogo.

Que frangaço! E a Chape está rebaixada

No segundo tempo, o Mirassol foi melhor, mas teve de contar com uma tremenda ajuda do goleiro Anderson para vencer o jogo. Aos 11 minutos, o atacante Shaylon chutou forte da entrada da área. O goleiro Anderson fez a defesa parcial. Como foi uma bomba, a bola subiu muito e veio descendo. Anderson poderia encaixar ou mandar para escanteio, mas o que fez foi mandar para dentro do próprio gol. Inacreditável!

A derrota significava o rebaixamento matemático. Por isso, a Chape foi para a frente tentando ao menos o empate. Mas quem sempre esteve mais perto de marcar era o Mirassol, que sustentou uma vitória essencial para a sua manutenção na elite e rebaixou a Chape.

CHAPECOENSE 1×2 MIRASSOL

Brasileirão – 34ª rodada

Data: 03/11/2026

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Público: 5.706

Gols: Kauan, 12/1ºT (1-0); Reinaldo, de pênalti, 48’/1ºT (1-1); Anderson, contra, 11’/2ºT (1-2)

CHAPECOENSE: Anderson; Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (David, 16’/2ºT), Giovanni Augusto (Miguel 143’/2ºT)e Marcinho (Barrero, 16’/2ºT); Tulio Eduardo (Franco Rossi, 16’/2ºT)e Bolasie (Kevin Ramírez, 16’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura (William Machado, 43’/2ºT), Denilson (Aldo Filho, Intervalo) e Eduardo (Carlos Eduardo, Intervalo); Shaylon (Chico Kim, 26’/2ºT), Alesson (Fernandinho, 32’/2ºT) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

VAR: Adriano Barros Carneiro (CE).

Cartões amarelos: Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, (CHA); Denílson, Eduardo, Shaylon (MIR)