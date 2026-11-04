Universitárias de Brasília querem ampliar espaço feminino no futebol

Auditório Esperança Garcia, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), receberá painel sobre o projeto nesta quinta-feira (5/11) - (crédito: Arquivo pessoal)

Quem pensa no futebol costuma lembrar primeiro das jogadoras, dos gols e dos títulos. Mas existe uma estrutura inteira por trás das partidas, com oportunidades profissionais em áreas como gestão, comunicação, marketing, Direito Desportivo e organização de eventos. É justamente esse universo, ainda pouco conhecido por muitas meninas, que um grupo de universitárias de Brasília pretende aproximar da próxima geração de mulheres interessadas no esporte.

A mobilização é conduzida por Kaila Mendonça, de 23 anos, fundadora da Sorelle e idealizadora do Women Forward. O projeto reuniu 12 estudantes na elaboração de propostas relacionadas à segurança, ao acolhimento e à participação feminina durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. Em agosto deste ano, o material chegou à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027 (SECOPA), vinculada ao Ministério do Esporte.

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A iniciativa agora entra em uma nova fase, com apresentação pública das propostas e lançamento de um guia educativo sobre mulheres nos bastidores do futebol. A publicação pretende mostrar trajetórias profissionais e ampliar as referências disponíveis para meninas que desejam trabalhar no esporte, mas ainda conhecem poucas mulheres ocupando esses espaços. O objetivo é oferecer o conteúdo gratuitamente e buscar sua distribuição em escolas.

Copa de 2027 como ponto de partida

A realização do Mundial no Brasil serve como ponto de partida para uma discussão mais ampla: como fazer com que a visibilidade de um grande evento se converta em oportunidades permanentes? Para o Women Forward, o legado da competição não deve ficar restrito à infraestrutura, à audiência ou ao interesse momentâneo pelo futebol feminino. A proposta também envolve ampliar o acesso à formação, à informação e aos espaços de decisão.

Esse será o tema central do painel “Copa do Mundo Feminina de 2027: Oportunidades, Desafios e Legado”, marcado para esta quinta-feira (5/11), às 19h, no Auditório Esperança Garcia, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Kaila será responsável pela mediação do encontro, com participação de representantes do poder público, do mercado esportivo e de profissionais ligados ao desenvolvimento da modalidade.

A programação prevê debates sobre planejamento do legado, atração de investimentos, profissionalização do futebol feminino e oportunidades para mulheres na indústria esportiva. Ao término da atividade, será realizado o lançamento do Women Forward, com a apresentação das propostas elaboradas pelas estudantes e dos próximos passos do projeto.

Formada em Direito e atualmente mestranda em Comunicação, Kaila pesquisa as relações entre futebol, comportamento, investimentos e transformação social. A aproximação com o universo esportivo começou por meio do Apito Legal, projeto voltado à democratização do conhecimento sobre a Justiça Desportiva. Posteriormente, a atuação ganhou uma dimensão voltada ao protagonismo feminino, com iniciativas desenvolvidas pela Sorelle.

Com o Women Forward, a intenção é ampliar essa participação e colocar jovens mulheres em contato com discussões sobre os rumos do futebol brasileiro. A iniciativa reúne formação, produção de conhecimento e articulação institucional para estimular a presença feminina em diferentes setores da modalidade.

A Copa do Mundo de 2027 oferece uma oportunidade para acelerar esse debate. Em Brasília, as universitárias querem aproveitar o período de preparação para o torneio e ajudar a construir um cenário no qual mais meninas enxerguem no futebol possibilidades de carreira, participação e liderança — mesmo quando não pretendem entrar em campo como atletas.

Serviço

Evento: Copa do Mundo Feminina de 2027: Oportunidades, Desafios e Legado

Data: quinta-feira (5/11), às 19h

Local: Auditório Esperança Garcia, Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), Brasília

