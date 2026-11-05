Seedorf vai para Data Fifa com problemas para solucionar no Corinthians

Todo técnico do futebol brasileiro entende o valor de uma pausa para Data Fifa. Em muitas oportunidades, é uma chance de ouro de poder trabalhar com mais tranquilidade nos treinamentos para implementar o seu estilo sem ter que jogar de três em três dias. Contudo, o que poderia ser algo positivo para Seedorf, será de dor de cabeça.

Se o Corinthians havia se aproximado de deixar a zona de rebaixamento na última rodada após a vitória sobre o Mirassol, com o empate com o São Paulo, o Timão vai passar a Data Fifa dentro do Z4. E como se não pudesse piorar, para o primeiro compromisso após a pausa, Seedorf provavelmente não poderá contar com três dos seus principais jogadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Artilheiro do Corinhtians na temporada, Yuri Alberto foi expulso após dar um carrinho em Ferreirinha e vai cumprir suspensão diante do Botafogo, na Neo Química Arena, no dia 18 de novembro, o primeiro jogo após a pausa. Desse modo, Seedorf terá que encontrar soluções para o comando de ataque, que tem Gui Negão e Pedro Raul como opções.

"O Yuri trabalha muito com o time e não é só ele que tem que fazer gol. Agora, com o cartão vermelho, vamos poder trabalhar um pouco mais com ele para que ele encontre essa tranquilidade com o gol. Eu não estou muito preocupado", disse Seedorf sobre a expulsão do atacante.

Além de Yuri Alberto, Seedorf também terá outras duas baixas certas por questões disciplinares. O meio-campista Matheus Pereira, expulso quando estava no banco de reservas, também vai cumprir suspensão contra o Botafogo. André Ramalho, zagueiro titular do Timão, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática no jogo após a Data Fifa.

E o Garro?

Para além dos desfalques certos por questões de suspensão, existe também uma tensão sobre a condição física de Rodrigo Garro. O camisa 8 do Corinthians foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo por conta de dores no joelho, que posteriormente foi confirmado um entorse. Desse modo, o jogador será reavaliado nesta quinta (5), no CT Joaquim Grava, para saber a gravidade da lesão e se o jogador será desfalque. Seedorf, por sua vez, tentou amenizar a situação.

"Não tenho muita preocupação. Amanhã vamos ter mais clareza sobre o que é exatamente. Amanhã teremos mais informações corretas para dar", finalizou o treinador.

Desse modo, o Corinthians vai passar a Data Fifa dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 37 pontos. Contudo, o Timão está apenas a um ponto do Internacional, que tem 38 e é o primeiro time fora do Z4. Na volta da pausa, o Corinthians recebe o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), do dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Brasileirão.