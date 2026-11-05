Torcedor do Real Madrid, Alcaraz vibra com indicação de Nadal ao conselho

Rafa Nadal teve nome indicado para o conselho de administração do Real Madrid - (crédito: Foto: Carlos Alvarez/Getty Images for Laureus)

A indicação de Rafa Nadal para o conselho de administração do Real Madrid já começou a repercutir no tênis. Anunciada pelo clube merengue na quarta-feira (4/11), a escolha, que ainda precisa do aval de sócios, virou tema em entrevista de Carlos Alcaraz. O tenista mostrou-se surpreendido com a notícia, mas feliz pelo ex-companheiro de profissão.

O tema se tornou assunto durante a segunda rodada do Masters 1000, após a vitória de Alcaraz sobre Alex Michelsen, em Paris. Garantido nas oitavas de final do torneio, o tenista, que fez dupla com Nadal nos Jogos Olímpicos de 2024, ficou feliz sobretudo por também ser torcedor do Real Madrid.

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Parece uma loucura. Quando vi, fiquei tão feliz, tão feliz por ele. Ele é alguém que vive e respira futebol, é um grande fã de futebol. Um grande fã do Real Madrid, disse Alcaraz, que completou:

Acho ótimo que Florentino [Pérez] o tenha incluído no conselho,. Incrível. Desejo tudo de bom ao Rafa, que é o que ele merece. Espero vê-lo quando for assistir ao Real Madrid.

Carlos Alcaraz habló sobre la incorporación de Rafa Nadal en la Junta Directiva del Real Madrid: "Es una locura, la verdad. Cuando lo vi me he alegrado muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida también, un gran apasionado del fútbol y del Real Madrid". "Que Florentino haya contado con él para estar en la directiva es algo increíble. Le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece, y espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid". https://t.co/wPsCpzhEFR Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 4, 2026

Rafael Nadal e o Real Madrid

A escolha anunciada pela cúpula merengue ainda depende de aprovação dos sócios delegados, na Assembleia Geral de 21 de novembro. Sócio do clube desde a infância, o ex-tenista já atua como membro honorário do Real Madrid, mas teve seu nome citado por Florentino Pérez na reunião do conselho que antecedeu ao anúncio.





Rafa encerou sua carreira profissional no tênis em novembro de 2024, após feitos históricos. Ele não só chegou ao primeiro lugar do ranking mundial como também colecionou 92 títulos de simples 22 deles em torneios de Grand Slam. Só em Roland Garros, por exemplo, venceu 14 vezes. Isso sem contar as duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e os cinco títulos da Copa Davis pela Espanha.

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