Felipão reage à aposentadoria de Cristiano Ronaldo: Decisão correta

Luiz Felipe Scolari não escondeu a satisfação ao comentar a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (5/11), o treinador brasileiro apoiou a decisão do antigo comandado e, inclusive, afirmou que o atacante escolheu o momento certo para encerrar sua trajetória internacional.

"Ronaldo, fizeste bem, estás tranquilo. Tomaste a decisão correta e fostes um dos atletas que Portugal jamais esquecerá e que eu, como teu amigo e como pessoa que te admiro, jamais esquecerei também. Por tudo que fizeste junto comigo e junto com os teus colegas", disse Felipão.

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Veja o vídeo:

Além disso, o brasileiro destacou as qualidades do português dentro e fora de campo. Felipão lembrou que o atacante sempre demonstrou capacidade acima da média e conquistou seus objetivos graças à dedicação e ao esforço.

"Ele conseguiu tudo aquilo que ele desejava, porque ele se esforçava para isso. Sempre teve uma capacidade acima da média. Foi um dos melhores jogadores em termos profissionais que eu dirigi na vida e tenho o maior prazer de dizer a vocês que fico contente, feliz que ele tenha tomado essa decisão", afirmou.

Amizade de muitos anos

A relação entre os dois começou em 2003, quando Felipão comandava a seleção portuguesa e convocou Cristiano Ronaldo pela primeira vez. Na época, o atacante defendia o Sporting e começava a ganhar projeção no futebol europeu. O auxiliar Flávio Murtosa acompanhou as atuações do jovem jogador e recomendou sua convocação ao treinador brasileiro.

Os dois trabalharam juntos até 2008, período em que Portugal disputou a Eurocopa de 2004, a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa de 2008. Durante esse ciclo, a seleção chegou à final do torneio continental em 2004, disputado em casa, e alcançou as semifinais do Mundial da Alemanha, em 2006.

Cristiano Ronaldo disputou 243 partidas e marcou 146 gols com a camisa de Portugal. Estes números o colocam como recordista mundial de gols e jogos por uma seleção masculina. Além disso, liderou o país na conquista da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2025.







