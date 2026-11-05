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FUTEBOL BRASILEIRO

CBF diz que Daronco acertou ao não dar pênalti para o Vasco

Comissão de arbitragem acredita que não foi penalidade em lance de Barboza com Lescano pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

Daronco se envolveu em polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Cesar Grecco/Palmeiras)
Daronco se envolveu em polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Cesar Grecco/Palmeiras)

A Comissão de Arbitragem da CBF analisou detalhadamente o lance envolvendo o Barboza no duelo entre Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil. Ela concluiu que o árbitro Anderson Daronco acertou plenamente ao não assinalar pênalti.

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Conforme divulgou o portal Uol, a entidade máxima do futebol brasileiro veio a público para negar veementemente qualquer boato sobre o afastamento tanto de Daronco quanto do árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso.

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Além disso, segundo o posicionamento oficial da confederação, a instituição manteve ambos rigorosamente integrados nos planos para a reta decisiva desta temporada da Série A. Para ilustrar essa decisão e afastar qualquer dúvida, a própria escala confirmou que Anderson Daronco comandará a partida entre Avaí e São Bernardo, cujo duelo vale pela 37ª rodada da Série B e acontecerá já neste próximo final de semana.

Paralelamente, enquanto Daronco permanece em atividade no cenário nacional, Rodrigo D’Alonso já programara uma viagem com bastante antecedência com o objetivo de atuar em partidas oficiais do Campeonato Saudita. Desse modo, nessa oportunidade no exterior, ele trabalhará ao lado de Wilton Pereira Sampaio.

Para o jogo de volta no domingo (8/11), quem está escalado é Bráulio da Silva Machado. O duelo será às 17h (de Brasília), em São Januário.

 

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/11/2026 15:47
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