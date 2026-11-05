CBF diz que Daronco acertou ao não dar pênalti para o Vasco

Daronco se envolveu em polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Cesar Grecco/Palmeiras)

A Comissão de Arbitragem da CBF analisou detalhadamente o lance envolvendo o Barboza no duelo entre Palmeiras e Vasco pela Copa do Brasil. Ela concluiu que o árbitro Anderson Daronco acertou plenamente ao não assinalar pênalti.

Conforme divulgou o portal Uol, a entidade máxima do futebol brasileiro veio a público para negar veementemente qualquer boato sobre o afastamento tanto de Daronco quanto do árbitro de vídeo Rodrigo D’Alonso.

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Além disso, segundo o posicionamento oficial da confederação, a instituição manteve ambos rigorosamente integrados nos planos para a reta decisiva desta temporada da Série A. Para ilustrar essa decisão e afastar qualquer dúvida, a própria escala confirmou que Anderson Daronco comandará a partida entre Avaí e São Bernardo, cujo duelo vale pela 37ª rodada da Série B e acontecerá já neste próximo final de semana.

Paralelamente, enquanto Daronco permanece em atividade no cenário nacional, Rodrigo D’Alonso já programara uma viagem com bastante antecedência com o objetivo de atuar em partidas oficiais do Campeonato Saudita. Desse modo, nessa oportunidade no exterior, ele trabalhará ao lado de Wilton Pereira Sampaio.

Para o jogo de volta no domingo (8/11), quem está escalado é Bráulio da Silva Machado. O duelo será às 17h (de Brasília), em São Januário.



