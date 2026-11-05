Jorge Jesus reage ao adeus de CR7: "Tenho de aceitar a decisão dele"; vídeo

Horas depois de Cristiano Ronaldo anunciar nas redes sociais sua despedida da seleção de Portugal, nesta quinta-feira (5/11), o técnico Jorge Jesus se pronunciou sobre o caso. Em entrevista ao Canal 11 de Portugal, o treinador de 72 anos lamentou a decisão do atacante, revelou que tentou convencê-lo a continuar defendendo Portugal e fez questão de destacar o seu legado. A manifestação acontece pouco depois de um período de tensão entre os dois, que culminou no abandono do jogador após um atrito com o treinador.

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Jesus classificou Cristiano Ronaldo como uma referência mundial e ressaltou sua influência sobre as novas gerações de jogadores e torcedores. Jesus também lembrou o período em que trabalhou com o atacante no futebol saudita e destacou a identificação do camisa 7 com Portugal.

"É uma referência mundial, de Portugal, da Seleção. Um jogador que, ao longo destes anos, deu muito à Seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa e a maior parte dos fãs dele são jovens. Tive a oportunidade de partilhar [isso] ao longo do ano que trabalhei com ele no Al Nassr", afirmou.

Homenagem ao jogador

Além dos elogios, Jorge Jesus revelou que tomou uma iniciativa para preservar a presença simbólica de Cristiano Ronaldo no ambiente da seleção. O treinador pediu que uma grande fotografia do atacante fosse colocada no auditório da seleção, como forma de mostrar aos jogadores mais jovens a dimensão de sua trajetória.

"Vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo e da nossa história. Mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para que todos os jovens e os colegas vejam que está lá presente a referência dele", explicou.

O treinador também contou que conversou com Cristiano Ronaldo antes de sua primeira convocação e pediu que o atacante continuasse no grupo. Jesus admitiu que precisava da presença e da experiência do capitão, mas reconheceu que a decisão de encerrar sua trajetória pela seleção pertence exclusivamente ao jogador.

"Tivemos oportunidade de falar sobre isto antes da primeira convocatória. Pedi-lhe para continuar comigo, porque precisava que estivesse ao pé de mim. Mas tenho de aceitar a decisão dele", declarou.

"Vai estar sempre no coração dos portugueses. Não há volta a dar, ele será sempre uma referência do futebol português", completou.

Crise com Jorge Jesus

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção acontece justamente após a polêmica envolvendo ele e o técnico Jorge Jesus. A crise teve início após o confronto entre Portugal e Noruega, disputado em 27 de setembro, pela Liga das Nações. Na ocasião, o atacante ficou no banco de reservas e, embora tenha sido titular na partida anterior, contra o País de Gales, não recebeu oportunidades diante dos noruegueses.

Segundo Ronaldo, o treinador havia combinado que ele atuaria por aproximadamente 30 minutos naquela partida. Por isso, o camisa 7 se preparou para entrar em campo, chegou a aquecer desde o intervalo, mas permaneceu no banco até o apito final. Jesus reconheceu posteriormente que errou ao mandar o jogador aquecer sem utilizá-lo, mas explicou que o planejamento inicial previa preservar o atacante naquela partida.

O desentendimento ganhou proporções maiores quando Ronaldo acusou o treinador de descumprir acordos estabelecidos em conversas particulares. De acordo com o atacante, os dois haviam combinado que Jorge Jesus esclareceria publicamente o episódio em uma entrevista coletiva, mas o técnico não teria cumprido o combinado.

Incomodado com a postura do comandante, ele deixou a concentração portuguesa em 30 de setembro, antes do compromisso contra a Dinamarca, após conversar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença. Dias depois, o jogador publicou um comunicado no qual pediu desculpas aos companheiros e torcedores pelo abandono, mas reafirmou que houve uma quebra de confiança. A FPF aplicou uma suspensão de 30 dias ao atacante, além de uma multa.



