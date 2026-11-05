Mané Garrincha recebe 28 câmeras para sistema de impedimento semiautomático

A final da Copa do Brasil terá uma novidade tecnológica no Estádio Nacional Mané Garrincha. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Arena BSB avançaram na instalação do sistema de impedimento semiautomático no palco esportivo da capital, com 28 câmeras distribuídas pela estrutura. O recurso será integrado ao Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) durante a decisão marcada para 6 de dezembro, colocando a cidade entre os locais brasileiros preparados para utilizar a tecnologia.

Iniciada nas últimas semanas, a implantação foi acompanhada na quarta-feira (4/11) por Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, durante visita ao Mané Garrincha para verificar o andamento da preparação do estádio para a decisão. O dirigente verificou o cenário dos trabalhos e informou a proximidade da etapa de ajustes finais. A entidade também prevê anunciar nos próximos dias a realização de um teste oficial antes da partida decisiva. Isso depende, também, do avanço na troca do gramado.

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A instalação representa mais um avanço na estrutura tecnológica do estádio para receber a final em jogo único. As 28 câmeras de iPhone passam a integrar o sistema de monitoramento destinado a auxiliar a arbitragem nas decisões de impedimento, em conjunto com o VAR. A estrutura já começou a ser montada em diferentes pontos da arena, com equipamentos posicionados estrategicamente para acompanhar as jogadas.

O impedimento semiautomático começou a ser utilizado no Campeonato Brasileiro a partir da 20ª rodada. Na Copa do Brasil, a tecnologia passou a integrar a arbitragem a partir das quartas de final. De acordo com a CBF, os 19 estádios utilizados pelos clubes da Série A do Brasileirão receberam a estrutura, além do Mané Garrincha, escolhido para sediar a decisão do torneio nacional.

Durante a visita, Netto Góes destacou o andamento dos trabalhos e agradeceu à administração do estádio e à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) pelo envolvimento na implantação. “Fiquei muito feliz com a visita ao Estádio Mané Garrincha e, principalmente, em poder acompanhar de perto o estágio avançado da estruturação do sistema de impedimento semiautomático para a final da Copa do Brasil. A administração do estádio e a Federação não mediram esforços para viabilizar esse projeto e hoje estamos na fase de ajustes finais", destacou.

"Nos próximos dias anunciaremos a realização do teste oficial. Tenho certeza de que teremos uma estrutura espetacular, tanto para o SAOT quanto para o VAR, à altura da importância e da grandeza da final da Copa do Brasil”, afirmou o diretor de Arbitragem da CBF. A partida para verificar o funcionamento do sistema deve ocorrer nos últimos dias deste mês. Ainda em processo de retirada do antigo piso, o novo gramado deve ser instalado na segunda quinzena de novembro.

Além do Mané Garrincha, outros 19 estádios brasileiros contam com a estrutura para receber jogos com impedimento semiautomático (foto: Divulgação/Troika Comunicação)

Mané se prepara para a decisão

A instalação do impedimento semiautomático integra o conjunto de intervenções programadas para a final da Copa do Brasil. Paralelamente à montagem dos equipamentos, a Arena BSB, concessionária responsável pela administração do estádio, conduz a substituição completa do gramado. A renovação do campo e a implantação da tecnologia são duas das principais frentes de preparação para receber o confronto decisivo. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG disputam as vagas na decisão.

Com a partida marcada para 6 de dezembro, os próximos passos envolvem a conclusão dos ajustes e a realização do teste oficial anunciado pela CBF. A expectativa é entregar uma estrutura preparada para receber uma das decisões mais importantes do calendário nacional, com recursos tecnológicos utilizados na arbitragem das principais competições do país.