Zidane anuncia convocação da França com surpresa no ataque

A França está convocada para a Data Fifa de novembro. Zinédine Zidane anunciou nesta sexta-feira (6/11) sua segunda convocação como técnico da seleção francesa. A equipe enfrentará a Itália, na quinta-feira (12/11), e a Turquia, no domingo (15/11), pela Nations League.
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Apesar de manter a base da primeira lista, o treinador fez algumas mudanças e chamou um nome que aparece como a grande novidade: Pablo Pagis, atacante do Paris FC. Aos 22 anos, ele receberá sua primeira oportunidade na seleção principal e nunca havia defendido sequer as categorias de base da França.
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Pagis marcou dez gols em 32 partidas pelo Lorient na última temporada, desempenho que levou o Paris FC a investir 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) em sua contratação. Na atual temporada, o atacante soma dois gols em nove jogos.
Zidane explicou que a convocação de Pagis também ocorreu por causa de um problema físico de Maghnes Akliouche, que acabou ficando fora da lista. O treinador revelou que já acompanhava o atacante e queria observá-lo de perto durante os próximos compromissos da seleção.
O Pablo Pagis foi convocado porque tivemos um pequeno problema com Akliouche, que está com uma lesão leve e não poderá estar conosco. Pablo estava na lista ampliada e é um jogador que quero observar. Ele tem características interessantes e diferentes. Será bom poder acompanhá-lo nesta concentração, explicou.
Além de Akliouche, outros seis jogadores ficaram fora da convocação por problemas físicos: Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Manu Koné e Estéban Lepaul.
Veja a lista completa de Zidane:
Goleiros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse) e Robin Risser (Lens).
Defensores: Malick Diouf (Brentford), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Leny Yoro (Manchester United).
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG).
Atacantes: Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Pablo Pagis (Paris FC) e Marcus Thuram (Inter de Milão).