Gabigol fala sobre futuro indefinido no Santos e recusa ao Palmeiras

Um dos ídolos do Flamengo e principais nomes do atual elenco do Santos, Gabigol despertou o interesse do Palmeiras. No entanto, em entrevista ao portal "ge", o atacante explicou o motivo por ter recusado a sondagem do Alviverde. O atleta também deixou claro seu carinho especial pelo Rubro-Negro e pelo Peixe.

Eles podiam ter o interesse. Poderia, mas aí outro time também tinha. Acabou meu contrato com o Flamengo. O Palmeiras também me procurou. E eu falei que eu não ia para o Palmeiras. Porque eu joguei no Flamengo. Eu não vou jogar no Palmeiras, disse o atacante.

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Eu estava no Flamengo, não tem como pensar no Santos estando no Flamengo. É óbvio que todo mundo sabe que o meu carinho pelo Flamengo e pelo Santos são especiais. Como joguei no Cruzeiro, eu não vou jogar nunca no Atlético-MG", completou.

Futuro indefinido

Na entrevista, o jogador também ressaltou que seu futuro ainda está indefinido e que pretende aproveitar ao máximo aqueles que podem ser as últimas partidas pelo Santos, ao lado de Neymar e Coutinho.

Eu acho que eu preciso jogar bem no Santos. No final acaba sendo a mesma coisa: pode ser que eu fique, pode ser que eu vá embora, então quero aproveitar todos os jogos com a camisa do Santos. Pode ser também a última vez que eu jogue com o Ney, ele tem 34 anos, não sei se vai dar tempo de a gente se encontrar de novo , frisou.

O Coutinho tem 34 anos, será que eu vou jogar com o Coutinho e o Neymar de novo? Com o Rodinei, com o Arão, com quem joguei no Flamengo? Então tento aproveitar todo treino, todo jogo. Será que um dia eu vou jogar no Santos de novo? Então eu tento sempre aproveitar e desfrutar do que está acontecendo, acrescentou.

Sem dúvida, eu acho que jogar com pessoas que você ama, que as famílias se conhecem, que sai do jogo e cada um vai para a casa do outro, quando tem folga sai junto, vai ao circo junto, vai para casa… A gente está com o projeto agora de ir na feira, comer um pastel, tomar caldo de cana, afirmou.

Então, acaba que você está jogando com amigos, com pessoas que gostam de você, você sabe que não vai ter nenhum ego, nenhuma vaidade que vá atrapalhar, independentemente de quem fique no banco, todo mundo está torcendo. E no final a gente só quer vencer e se divertir, e dar alegria para o torcedor, concluiu.



