BPC 3 confirma três disputas de cinturão após pesagem em Brasília

Os três cinturões em disputa no Boxing Pro Combat 3 (BPC 3) estão confirmados. Os atletas passaram pela pesagem nesta quinta-feira (5), no Jade Hotel, e participaram das tradicionais encaradas no Conjunto Nacional, em Brasília. A luta principal reúne a brasileira Lila Furtado e a venezuelana Leiryn Flores, que disputam o cinturão latino da Organização Mundial de Boxe (WBO). O evento terá ainda dois títulos brasileiros em jogo no card principal.

Lila chega à terceira edição do BPC embalada pela conquista de mais um cinturão brasileiro do Conselho Nacional de Boxe (CNB), na edição anterior. Agora, terá pela frente Leiryn Flores em busca do título latino da WBO, em um confronto que também pode abrir caminho para uma futura disputa de cinturão mundial. As duas atletas bateram o peso sem dificuldades.

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O cinturão foi apresentado durante a pesagem por Jesuán Omar Letizia, vice-presidente da WBO para a América Latina. O dirigente destacou a importância de realizar a primeira disputa do título latino no Brasil. “É fruto de um trabalho de longo prazo, independentemente de gênero. Termos uma expoente como a Lila Furtado foi essencial para viabilizar essa disputa”, afirmou.

O BPC 3 será realizado em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Governo do Distrito Federal. A entrada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade.

Na luta co-principal, Claudiosmar “Neguinho” e Jonhatan “Maximus” Soares disputam o cinturão brasileiro do CNB na categoria superleve, que está vago. Os dois atletas também passaram pela balança sem dificuldades e trocaram provocações durante a pré-luta.

“Espero que ele esteja preparado, porque eu vou com tudo”, avisou Jonhatan. Neguinho respondeu: “Minha expectativa é muito alta. Espero sair dessa luta como o novo campeão”.

A terceira disputa de cinturão da noite abre o card principal. Laysson Canhoto defende o título brasileiro do CNB na categoria super meio-médio diante de André “The Hunter” Martins. Campeão em outra categoria, Canhoto demonstrou confiança para a primeira defesa do cinturão. “Estou pronto para sair dessa luta com uma boa vitória na minha primeira defesa de cinturão”, declarou.

O card preliminar também reúne confrontos com histórias próprias. Vice-campeão do K-1 World GP Brasília Round 2026 há pouco mais de um mês, Agnaldo “Cruel” Arruda retorna ao boxe profissional para enfrentar Alan Sombra na categoria peso pesado. Os dois voltam a se encontrar, desta vez na modalidade profissional. No primeiro duelo, disputado sob regras amadoras, Agnaldo levou a melhor. Apesar da rivalidade, os atletas mantiveram o clima amistoso durante a encarada.

Já o encontro entre Diogo Dourado e Rafael Sonak teve momentos de tensão. Sonak precisou de duas horas extras para atingir o peso e confirmar a participação no combate. Bruno Gama e Júnior Demolidor também prometem um duelo movimentado na categoria superleve.

A programação preliminar começa com Sidnei Oliveira e Luan Gomes, que se enfrentam no peso médio. Os dois mantiveram o clima amistoso durante a encarada.

O Boxing Pro Combat 3 será realizado nesta sexta-feira (6), a partir das 20h, no salão social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Brasília. O evento terá transmissão pelo Canal Combate.

Boxing Pro Combat – 3ª Edição Data: 6 de novembro de 2026

Horário: 20h

Local: Salão Social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Brasília (DF)

Ingressos: Gratuitos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Transmissão: Canal Combate (Brasil) e ESPN (Estados Unidos) Card principal Leiryn Flores x Lila Furtado – Peso pena (57,1 kg) – Disputa do cinturão latino da WBO

Claudiosmar “Neguinho” x Jonhatan “Maximus” Soares – Peso superleve (63,5 kg) – Disputa do cinturão brasileiro do CNB

André “The Hunter” Martins x Laysson Canhoto – Peso super meio-médio (69,8 kg) – Disputa do cinturão brasileiro do CNB Card preliminar