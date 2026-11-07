Lando Norris faz a pole position do GP do Brasil

O britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com o tempo de 1min27s470 na classificação disputada neste sábado (7/11) no circuito de Interlagos, em São Paulo.
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Norris superou os dois pilotos da Mercedes, o também britânico George Russell (1min27s674) e o novo campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli (1min28s095). Entre os brasileiros, o estreante Rafael Câmara largará em 11º e Gabriel Bortoleto será o 19º.
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A sessão foi marcada pela forte chuva que caiu em São Paulo e provocou um atraso de uma hora e meia na classificação.
*Matéria em atualização...