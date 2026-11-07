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Fórmula 1

Lando Norris faz a pole position do GP do Brasil

Em treino classificatório marcado por forte chuva, britânico da McLaren consegue o melhor tempo. Pilotos brasileiros, Rafael Câmara largará em 11º e Gabriel Bortoleto será o 19º

Lando Norris celebrou após a conquista do melhor tempo em São Paulo - (crédito: Nelson Almeida/AFP)
Lando Norris celebrou após a conquista do melhor tempo em São Paulo - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com o tempo de 1min27s470 na classificação disputada neste sábado (7/11) no circuito de Interlagos, em São Paulo.

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Norris superou os dois pilotos da Mercedes, o também britânico George Russell (1min27s674) e o novo campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli (1min28s095). Entre os brasileiros, o estreante Rafael Câmara largará em 11º e Gabriel Bortoleto será o 19º.

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A sessão foi marcada pela forte chuva que caiu em São Paulo e provocou um atraso de uma hora e meia na classificação.

*Matéria em atualização...

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/11/2026 17:55 / atualizado em 07/11/2026 17:56
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