Grêmio segura empate com o Atlético e está na final da Copa do Brasil

Pela 10ª vez na história do clube, o Grêmio está em uma final de Copa do Brasil. Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida em Porto Alegre, o Tricolor visitou o Atlético Mineiro neste sábado (7), na Arena MRV, e com um empate em 1 a 1 – gols de Renan Lodi e Carlos Vinícius – conquistou a classificação para a grande decisão do mata-mata nacional.

Desse modo, agora o Grêmio espera o resultado da segunda semifinal. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, pela outra vaga na final. Na ida, o Verdão venceu por 1 a 0 e joga por um empate para encontrar o Grêmio na decisão e reeditar a final de 2020 do torneio. De quebra, o Grêmio também está com as mãos em uma vaga na Libertadores 2027, mas que só poderá ser conquistada de vez caso a equipe se mantenha na Série A do Brasileirão.

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Galo domina, mas Grêmio aproveita chance

Assim como era de se esperar por estar em desvantagem, o Atlético Mineiro foi quem tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. Ao melhor estilo ‘Galo Doido’, o Atlético encurralou o Grêmio e não deixou o adversário respirar nos primeiros minutos de jogo. Weverton, em pelo menos três oportunidades, fez boas defesas para frear o ímpeto do Galo, mas que não resistiu por muito tempo. Na marca dos 26 minutos, Renan Lodi aproveitou espaço na entrada da área e soltou um canudo em direção ao gol. Weverton voou, mas não chegou perto da bola, que entrou no ângulo para abrir o placar da partida.

Empolgado pelo gol marcado, o Atlético Mineiro subiu o tom e seguiu pressionando o Grêmio para tentar acabar de vez com a vantagem conquistada pelo rival no jogo de ida. Contudo, o Grêmio aproveitou a única chance que teve para empatar a partida e voltar a ficar com dois gols de frente no agregado. Aos 38, Noriega encontrou um belo cruzamento na cabeça de Carlos Vinicius. O atacante, em sua especialidade, não perdoou. Tudo igual na Arena MRV.

Chances, chuva e expulsão

Com a necessidade de marcar três gols para conseguir a classificação para a final, o Atlético Mineiro usou todas as armas que tinha para tentar voltar para o jogo. Barba Domínguez apostou nas entradas de Fred e Dudu para dar um novo gás ao ataque, e o volante teve a chance de marcar o segundo e dar uma esperança ao Galo. Aos 26, Lodi achou um lindo passe para Fred sair na cara do gol. Contudo, Weverton saiu com tudo e fez um milagre para evitar o gol do Galo.

Depois da chance de Fred, um temporal caiu na Arena MRV. Com muita chuva, o estádio chegou a ter quedas de energia, mas nada que interrompesse a partida. O temporal, que poderia dar um tom de último capítulo de guerra para o Atlético, serviu para esfriar o jogo e desorganizar de vez a equipe. Já na reta final de partida, o zagueiro Vitão, do Atlético, acertou um chute no rosto de Braithwaite. Após checagem no VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel decidiu pela expulsão do defensor e deixou o Galo com um jogador a menos para os minutos finais de jogo.

Com a menos, o Atlético não teve forças para buscar o resultado. Sendo assim, o Grêmio soube segurar o placar para garantir a classificação para a final da Copa do Brasil, a décima da história do clube. De quebra, o Tricolor também está com as mãos em uma vaga na próxima Libertadores, que só será consumada caso o time consiga evitar o rebaixamento no Brasileirão.

Próximos compromissos

Tanto o Atlético Mineiro, quanto o Grêmio, só voltam a entrar em campo após a pausa para a Data Fifa pela 35ª rodada do Brasileirão. O Galo visita o Mirassol, no dia 14, sábado, às 18h30. Já o Tricolor Gaúcho, por sua vez, joga no dia 18, quarta, na Arena, diante do Bahia, às 21h30 (de Brasília).

ATLÉTICO 1×1 GRÊMIO (ag. 1-3)

Copa do Brasil Semifinal (volta)

Data e horário: 07/11/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 42.922 presentes

Renda: R$ 5.457.622,94

Gols: Renan Lodi, 26’/1ºT (1-0); Carlos Vinícius, 38’/1ºT (1-1);

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño (Fred, 12’/2ºT), Alan Franco, Bernard, Minda (Dudu, 12’/2ºT) e Cuello; Igor Gomes. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO: Weverton; Kannemann, Balbuena, Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon (Caio Paulista, intervalo); Amuzu (Tetê, 25’/2ºT), Enamorado (Dodi, intervalo) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 18’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Bernard, Alan Franco, Castaño (CAM); Enamorado (GRE)

Cartão Vermelho: Vitão, 42’/2ºT (CAM)*

*expulso, com ajuda do VAR, por acertar um chute na cabeça de Braithwaite, do Grêmio.

