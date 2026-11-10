Brasil mantém torcida fiel na Ásia mesmo longe dos títulos mundiais

Lucas Perri, goleiro do Torino, da Itália, durante o treinamento do Brasil em Singapura: ele é um dos nomes observados por Carlo Ancelotti para a posição nesse processo de renovaçao - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Em Singapura, a cerca de 16.566 km de casa, o Brasil também joga diante de uma torcida que não é sua por natureza, mas por escolha. A camisa amarela circula entre pessoas que, talvez, nunca tenham pisado em um estádio brasileiro, mas têm ídolos, acompanham jogos e carregam uma relação afetiva com o futebol do país.

A passagem da Seleção pela Ásia nesta Data Fifa é mais uma oportunidade de encontrar admiradores de uma paixão independente de fronteiras e de títulos recentes. Em diferentes partes do continente, o Brasil vai além de ser uma seleção estrangeira: é uma equipe escolhida por milhões de pessoas para chamar de sua.

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A dimensão desse sentimento aparece de maneira ainda mais impressionante na Índia e em Bangladesh. Em Calcutá e no estado de Kerala, torcedores transformaram ruas em espaço para celebrações brasileiras durante a Copa do Mundo de 2026. Painéis gigantes, alguns com aproximadamente 55m de altura, homenagearam jogadores como Neymar e Vinícius Júnior, enquanto bandeiras e camisas tomaram conta dos espaços públicos.

A eliminação nas oitavas de final contra a Noruega provocou. Apesar da distância geográfica, os fãs sentiram a derrota. Em Bangladesh, estimativas apontam mais de 100 milhões de simpatizantes brasileiros. Durante os Mundiais, bairros inteiros e até os tradicionais riquixás são tomados pelas cores verde e amarela.

A contradição chama a atenção. A Seleção não conquista a Copa do Mundo desde 2002, perdeu protagonismo esportivo e viu outras potências ocuparem um preferência antes exclusiva. Mas a distância dos títulos não apagou o vínculo construído ao longo de gerações. Em países sem tradição no futebol internacional, o Brasil continua sendo a equipe escolhida por milhões de torcedores. Não necessariamente pela expectativa de vitória, mas devido ao legdo: talento, história, criatividade e uma identidade reconhecida em diferentes continentes.

Essa identificação não nasceu nas redes sociais. Foi construída quando Pelé, Garrincha, Zico, Romário e Ronaldo ajudaram a transformar o Brasil em sinônimo de futebol vencedor e espetáculo. A Seleção alcançou o auge justamente quando as transmissões internacionais começavam a aproximar países e continentes.

Enquanto muitos mercados emergentes acompanhavam as primeiras grandes competições, encontravam no futebol brasileiro uma equipe vitoriosa, repleta de ídolos e com um estilo próprio. Em muitas dessas nações, a camisa amarela passou a representar também a possibilidade de um país periférico desafiar as grandes potências.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, essa relação tem uma dimensão histórica que não pode ser ignorada: o futebol brasileiro foi, durante décadas, uma referência para povos de países menos desenvolvidos. Eles enxergavam na Seleção uma representação de superação diante de nações economicamente mais poderosas. Na avaliação do executivo, o país precisa recuperar a atenção dedicada a esses mercados e preservar o patrimônio cultural construído.

"Fomos por muitas décadas os 'super-heróis' de várias nações dos continentes mais pobres. Os periféricos, miscigenados, que venciam os colonizadores. Infelizmente, ignoramos a maior parte deles, nos tornamos mais pobres do que vários deles e não conseguimos vencer os europeus, mesmo que do segundo escalão. Que, no processo de reformulação da nossa confederação, esse soft power não seja ignorado", cobra o executivo em entrevista ao Correio.

Engajamento

Os reflexos dessa conexão aparecem também nos indicadores digitais. Na Copa de 2026, dados do Google Trends apontaram que o Brasil concentrou 8,16% das buscas relacionadas à competição entre países que não disputavam o torneio, à frente de Argentina, com 7,14%, e Portugal, com 6,63%. O levantamento evidencia a curiosidade despertada pela Seleção em mercados nos quais o futebol brasileiro ocupa espaço muito maior do que a presença física poderia sugerir.

"O Brasil ocupa um espaço muito particular no imaginário do futebol mundial. Em mercados onde a seleção local não participa das grandes competições ou não possui histórico de protagonismo, o torcedor busca uma equipe que represente espetáculo, identidade e tradição. A Seleção Brasileira continua sendo uma das principais portas de entrada para o futebol internacional nesses países", avalia Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.

A escolha de Singapura para receber o amistoso contra o Japão e a seleção local também revela a dimensão econômica desse movimento. Um dos principais centros financeiros, logísticos e tecnológicos da Ásia, o país funciona como importante porta de entrada para empresas brasileiras na região da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). A presença da Seleção no Estádio Nacional de Singapura aproxima o futebol de um mercado de alto poder de compra e amplia as oportunidades de exposição comercial. Consequentemente, a agenda esportiva se conecta à diplomacia e aos interesses econômicos brasileiros no continente.

Para especialistas, o desafio é transformar essa admiração em relacionamento permanente. Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil, observa que a tradição construída dentro de campo, associada a uma estratégia digital de internacionalização, ampliou o alcance da Seleção e fortaleceu a relação com novas audiências. O patrimônio é expressivo, mas exige continuidade: não basta ser lembrado a cada quatro anos. É preciso estar presente na rotina dos torcedores.

"A Seleção Brasileira é sinônimo do futebol bem-jogado e de vitórias ao redor do mundo. Esses elementos geram conexão com o público no exterior e estimulam a torcida pelo país. Saber estimular essa ligação e gerar ações que promovam engajamento é fundamental para converter esses fãs em consumidores. A disputa de um jogo na Índia, pela primeira vez na história, é um movimento que segue essa linha", pondera Robson Oliveira, sócio-fundador e presidente da FutebolCard.

Em entrevista ao SporTV, o coordenador executivo de seleções masculinas Rodrigo Caetano admitiu o negócio como um dos pré-requisitos dos amistosos na Ásia. "Foi a melhor opção possível. E obviamente, para enfrentarmos o Japão, que tem um um bom ranking uma enorme evolução nos últimos anos, para encaixarmos, tínhamos que vir até Singapura, até por uma questão comercial, para enfrentar essas duas equipes", explicou.



