Mbappé é desfalque da França contra Itália na Liga das Nações

A França terá uma baixa importante no clássico contra a Itália pela Liga das Nações. Kylian Mbappé está fora do confronto diante dos italianos, em duelo válido pela 5ª e penúltima rodada da fase de grupos da competição europeia. A ausência do atacante foi confirmada nesta quarta-feira (11/11) pelo técnico Zinédine Zidane, durante entrevista coletiva em Milão, na véspera da partida.

De acordo com o treinador, o jogador do Real Madrid sentiu um incômodo físico e não terá condições de entrar em campo. A comissão técnica, porém, espera contar com o capitão francês no próximo compromisso, contra a Turquia, no domingo (15/11).

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Mbappé não vai jogar amanhã. Ele sentiu uma pequena dor e não vamos correr riscos. São situações que fazem parte do futebol. Espero que possamos contar com ele no domingo. Acredito que esteja bem mentalmente. Ele está conosco, mas não está feliz, porque gostaria de jogar. A temporada é longa e não podemos correr riscos, explicou Zidane.

O treinador demonstrou otimismo em relação à recuperação do atacante e minimizou a gravidade do problema.

É um pequeno incômodo, algo leve. Acredito que ele possa jogar no domingo, afirmou.

Várias baixas na França

Além disso, Mbappé não é o único jogador francês com problemas físicos. Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram também estão entre os desfalques da equipe. Zidane explicou que os dois não tinham condições de participar dos compromissos desta Data Fifa e precisaram voltar para casa para se recuperar em seus respectivos clubes.

Já passamos por isso com Tchouaméni e Thuram. Não havia nenhuma possibilidade de eles jogarem a segunda partida. Nesses casos, os jogadores precisam se recuperar em casa. Mesmo com alguns problemas físicos, entendo que tenham vindo, porque queriam estar com o grupo, disse o técnico.

Por fim, Zidane também lamentou o número de baixas neste período da temporada, marcado pela sequência de jogos nos campeonatos nacionais e na Champions. Apesar das dificuldades, o treinador acredita que a França tem opções suficientes para enfrentar a Itália.

Como treinador, é uma situação horrível, mas precisamos aceitar. Vamos encontrar o equilíbrio para que a equipe tenha o melhor desempenho possível. Temos jogadores capazes de fazer um bom jogo. Quando não temos escolha, colocamos quem está à disposição em campo e fazemos o possível para vencer, concluiu.



