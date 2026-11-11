"Igor Jesus não entrou na Justiça contra o Botafogo por amor", diz empresário

Identificado com o Botafogo, Igor Jesus não saiu do Glorioso tão bem quanto se imaginava. Nesta quarta-feira (11), o empresário do centroavante, Jefferson Batista, revelou uma certa mágoa com o clube alvinegro, incluindo as gestões de John Textor (março de 2022 a abril de 2026) e a do associativo, à frente da SAF, hoje com mais de 99% das ações.

Em entrevista no programa "Os Donos da Bola", da Band, Batista afirmou, por exemplo, que Jesus poderia acionar o Botafogo na Justiça por conta de dívidas.

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"O Botafogo, rigorosamente, não pagou o atleta 100%. Já tentamos fazer várias tentativas de renegociar, de tentar ter um vínculo de ídolo, Porém, a gente não vê essa reciprocidade dos administradores, tanto do passado quanto atual, em querer, de uma certa maneira, solucionar. É um atleta que não entrou judicialmente contra o clube pelo amor que nós sentíamos, por tudo que nós vivemos no clube", desabafou o agente.

Jesus tem a receber R$ 11,9 milhões como pessoa física e mais R$ 5,4 milhões em direitos de imagem na pessoa jurídica, por meio de sua empresa, a IJ Athlete Direito de Imagem Ltda. Estes valores, aliás, constam na lista de credores da recuperação judicial do Botafogo.

"Saiu do Botafogo contra a vontade"

Na metade de 2025, o Botafogo vendeu Jesus ao Nottingham Forest (ING). Ele saiu por cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na conversão financeira da época). O artilheiro é um dos principais nomes do quadro britânico. No entanto, ele não queria deixar o Mais Tradicional, onde, aliás, registrou 59 encontros, com 17 gols e seis assistências, com direito aos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024. A meta era permanecer, seguir em alta e atrair os olhares de um gigante da Europa, como o Real Madrid.

"Quando a gente saiu do Botafogo, o que não foi da nossa vontade, pedimos para ficar. E, naquele momento, o clube não atendeu nosso pedido, porque a nossa intenção era permanecer. Foi declarado oficialmente para todos os lugares do mundo que Jesus é apaixonado pelo Botafogo. Porém, nossa saída do Botafogo não teve esse retorno pelo lado administrativo. Eu não estou falando dos torcedores, eu estou falando especificamente do lado administrativo", colocou Batista.

Apesar dos dissabores, o empresário não fechou as portas para um retorno do centroavante ao Botafogo.

"Se um dia a gente voltasse, teria que ser para um projeto vitorioso. Um projeto que disputa títulos e que seja reconhecido por tudo que o Igor já construiu. O futebol é muito dinâmico, a gente não sabe o amanhã", concluiu o agente de Jesus.



