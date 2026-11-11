Estados Unidos têm Guardiola como favorito em caso de saída de Pochettino

Estados Unidos colocam Guardiola como prioridade em caso de saída do Pochettino para o United - (crédito: Foto: Divulgação)

A seleção dos Estados Unidos já tem um nome em mente caso Mauricio Pochettino deixe o cargo para assumir o Manchester United. De acordo com informações divulgadas pelo jornal The Athletic nesta quarta-feira (11/11), a federação norte-americana colocou Pep Guardiola como prioridade na lista de possíveis substitutos do argentino.

A possível contratação, no entanto, não deve ser fácil. Apesar do interesse de diferentes clubes e seleções, Guardiola não demonstra pressa para voltar ao trabalho. No início do ano, inclusive, recusou uma proposta para comandar a seleção italiana. Na ocasião, o presidente da federação do país, Giovanni Malagò, explicou que o técnico havia decidido tirar um período de descanso, em parte por questões familiares.

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O Pep foi honesto. Tirou um ano sabático, em parte por motivos familiares, mas, se tivesse assumido algum projeto, teria sido conosco, afirmou Malagò ao jornal La Repubblica.

Além disso, o interesse dos Estados Unidos em Guardiola não é novidade. A federação já havia procurado o espanhol depois da Copa do Mundo de 2022 e voltou a sondá-lo durante o processo de escolha do treinador em 2024. Naquela ocasião, também houve contato com Jurgen Klopp, antes da contratação de Pochettino. Para viabilizar um acordo com profissionais desse nível, a entidade chegou a reunir investidores dispostos a ajudar no pagamento dos salários.

Guardiola já elogiou o projeto dos Estados Unidos

Em 2024, durante a apresentação de Pochettino, Guardiola falou sobre o potencial do futebol norte-americano e demonstrou interesse na possibilidade de desenvolver um trabalho de longo prazo no país.

Os Estados Unidos são fascinantes para tentar construir um projeto durante muitos anos e levar a seleção nacional a outro patamar. O potencial está lá, pela quantidade de pessoas, pelos esportes e por tudo mais, declarou.

Guardiola encerrou recentemente uma passagem de dez anos pelo Manchester City. Antes disso, comandou o Bayern de Munique por três temporadas e venceu três títulos do Campeonato Alemão. Seu trabalho de maior destaque, porém, começou no Barcelona, onde esteve entre 2008 e 2012 e conquistou duas Champions.



