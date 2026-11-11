Blatter chama Infantino de ditador e sugere tratamento psiquiátrico

Joseph Blatter voltou a criticar duramente Gianni Infantino, seu sucessor na presidência da Fifa. Em entrevista publicada nesta quarta-feira (11/11) pela revista alemã Der Spiegel, o ex-dirigente chamou o atual mandatário de ditador e afirmou que ele não tem limites. Blatter também sugeriu que Infantino deveria ser encaminhado a uma instituição psiquiátrica.

Ele é um ditador. Pessoas da Fifa me contam que ninguém tem permissão para entrar no elevador com ele. É intocável, declarou o suíço de 90 anos, que deixou o comando da entidade em 2016, quando Infantino assumiu o cargo. O atual presidente pretende disputar a reeleição em março de 2027.

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Além disso, Blatter também questionou a proposta de Infantino de criar uma empresa para administrar as atividades comerciais da Fifa e suas competições, incluindo a Copa do Mundo. O projeto previa a venda de participações minoritárias a investidores privados, mas recebeu muitas críticas e acabou cancelado.

Infantino não conhece mais limites. Não entende nada disso. Talvez fosse necessário encaminhá-lo a uma instituição psiquiátrica, afirmou o ex-presidente ao comentar a iniciativa.

Apesar das polêmicas envolvendo a proposta, Infantino, de 56 anos, segue como favorito à reeleição. A votação está marcada para 18 de março de 2027, durante o congresso da Fifa em Rabat, no Marrocos.

Blatter deixou a presidência da Fifa no fim de 2015, em meio a uma série de escândalos que também atingiram Michel Platini, então presidente da Uefa e apontado como possível sucessor. Os dois foram acusados de diferentes crimes, entre eles fraude, mas acabaram absolvidos definitivamente pela Justiça suíça em 2025.



