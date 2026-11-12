Clube holandês mira contratação de De Bruyne para janeiro

Kevin de Bruyne, de 35 anos, tem contrato com o Napoli até junho de 2027 - (crédito: Foto: Divulgação)

O PSV estuda a possibilidade de contratar Kevin de Bruyne na próxima janela de transferências. O meio-campista belga, de 35 anos, tem contrato com o Napoli até junho de 2027, mas pode deixar a Itália já em janeiro. De acordo com informações divulgadas pela imprensa holandesa nesta quinta-feira (12/12), o clube holandês já buscou informações sobre a situação do jogador e mantém conversas com ele.

A busca por reforços para o meio-campo ganhou força depois que o PSV perdeu jogadores importantes na última janela. Dessa maneira, o clube vê De Bruyne como uma possibilidade de recuperar a qualidade no setor, embora as conversas ainda estejam em estágio inicial e uma eventual negociação dependa de outros passos.

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Além disso, Peter Bosz, treinador do PSV, já demonstrou publicamente sua admiração pelo belga. Na temporada passada, antes de um confronto com o Napoli pela Champions, ele chegou a definir o meio-campista como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

De Bruyne chegou ao Napoli em junho de 2025, depois de deixar o Manchester City. No entanto, a passagem pelo futebol italiano tem sido marcada por episódios de tensão dentro do elenco. Um deles aconteceu na goleada por 4 a 1 sofrida diante do Porto, quando o belga discutiu em campo com Lorenzo Lucca. O atacante italiano chegou a insultar o companheiro durante o desentendimento. Ou seja, o ambiente no clube pode pesar na decisão do jogador sobre seu futuro e abrir caminho para uma saída em janeiro.

De Bruyne está com a Bélgica na Liga das Nações

Neste momento, De Bruyne está concentrado com a seleção da Bélgica para os compromissos pela Liga das Nações. Nesta quinta-feira, inclusive, os belgas venceram a Turquia fora de casa e seguem vivos na briga por uma vaga nas quartas de final da competição europeia. A equipe é comandada por Mark van Bommel, ex-jogador e figura histórica do PSV.



