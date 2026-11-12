Flamengo votará suspensão de Marcos Braz por uso político do clube

O cenário político da Gávea ganha um capítulo decisivo ainda neste mês. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Conselho de Administração do Flamengo vota na próxima terça-feira, 24 de novembro, uma possível suspensão de 180 dias contra o ex-vice-presidente de futebol e atual deputado federal Marcos Braz (PSDB-RJ). A denúncia parte de um sócio-proprietário que acusa o ex-dirigente de utilizar símbolos e a imagem institucional do clube para promoção político-partidária.

Caso os conselheiros aprovem a punição por maioria simples, a medida compromete diretamente os planos futuros do ex-mandatário dentro da instituição. Isso porque o estatuto exige anos ininterruptos de vida associativa e impede que sócios punidos nos três anos anteriores votem ou disputem cargos na Assembleia Geral. Dessa forma, o afastamento de seis meses tiraria Braz da corrida eleitoral marcada para dezembro de 2027.

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Regra estatutária e reação de aliados nos bastidores do Flamengo

Na sessão extraordinária, o Conselho de Administração julga o caso porque Braz detém o título de grande-benemérito no quadro social. O texto estatutário atualizado em julho de 2026 proíbe expressamente qualquer vínculo da marca rubro-negra com campanhas eleitorais e prevê penas que chegam a 360 dias de suspensão ou até eliminação. Além disso, a mesma pauta inclui a apuração sobre procedimentos de concessão de títulos de associado Laureado envolvendo o ex-vice de Remo Raul Bagatini.

Por outro lado, aliados próximos ao ex-dirigente classificam a movimentação como perseguição política da atual gestão liderada por Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Esse grupo lembra episódios anteriores semelhantes, citando a eleição do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello como deputado federal e um vídeo em que o próprio Bap pediu votos para o candidato Dr. Luizinho. Mesmo se sofrer a derrota na votação, Braz ainda terá 15 dias para apresentar recurso ao Conselho Deliberativo, embora a apelação não suspenda a punição automaticamente.

Histórico de arquivamentos e momento atual na política

Esta não representa a primeira vez que o ex-comandante do futebol enfrenta questionamentos internos por sua atuação pública. Em novembro de 2020, logo após conquistar mandato de vereador no Rio de Janeiro, o conselheiro José Carlos Isidro Pereira pediu uma comissão de inquérito apontando uso de bordões e funcionários na campanha de Braz, mas o órgão arquivou o pedido. Posteriormente, em fevereiro de 2024, a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos também rejeitou por unanimidade outra solicitação de afastamento.

Fora da cúpula rubro-negra desde o início de 2025 e após uma passagem como executivo do Remo encerrada em janeiro deste ano, Marcos Braz assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados em maio como suplente de Luciano Vieira. Contudo, o ex-dirigente somou 18.305 votos nas eleições de outubro, não renovou o mandato e deixará o Congresso Nacional em fevereiro de 2027.



