Lionel Scaloni renova com a Seleção Argentina até 2030

Lionel Scaloni renovou contrato com a Argentina até 2030. A permanência do técnico foi anunciada nesta quinta-feira (12/12) pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pouco antes da entrevista coletiva na véspera do amistoso contra o Uruguai, marcado para sexta-feira (13/12), às 20h (de Brasília), na Bombonera.

Tapia confirmou a permanência do comandante e destacou a importância do acordo para o futebol do país.

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É um dia muito especial para toda a família do futebol argentino. Vamos anunciar a continuidade de Lionel Scaloni à frente da comissão técnica da seleção, declarou o dirigente.

Emocionado com a notícia, Scaloni não conteve as lágrimas e falou sobre a satisfação de seguir no cargo. O treinador também garantiu que mantém a mesma motivação desde o início do trabalho.

Obrigado pelo esforço para que isso acontecesse. Estou feliz. Embora não sejam momentos em família, isso me enche de alegria. É o que todos nós queríamos. Tenho o mesmo entusiasmo e vontade de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui. Esta posição exige que eu esteja totalmente comprometido. Após cuidadosa reflexão e discussões com a minha equipe, decidimos que o melhor caminho seria continuar. Tenho o mesmo entusiasmo do primeiro dia e estou feliz por continuar, afirmou.

Trajetória vencedora de Lionel Scaloni

A trajetória de Scaloni como treinador começou em 2016, um ano depois de encerrar a carreira como jogador. Seu primeiro trabalho foi como auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilla. Além disso, quando Sampaoli assumiu a seleção argentina, Scaloni também integrou a comissão técnica do país.

Em 2018, ele deixou a função de auxiliar para comandar a equipe sub-20 do país. A passagem, porém, durou apenas seis partidas. Com a saída de Sampaoli da seleção principal, Scaloni assumiu o time e permanece no cargo desde então. Até o momento, soma 105 jogos, com 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.

Dessa maneira, o treinador construiu uma das fases mais vitoriosas da história recente da Argentina. Sob seu comando, a seleção conquistou duas edições da Copa América, em 2021 e 2024, venceu a Finalíssima contra a Itália, em 2022, e encerrou um jejum de 36 anos sem títulos mundiais. Naquele mesmo ano, levantou a taça da Copa do Mundo do Catar após superar a França na decisão.



