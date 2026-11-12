Vojvoda, sobre volta sem salários ao Fortaleza: "Me sentiria mal comigo"

Juan Pablo Vojvoda pegou a todos de surpresa e acertou o seu retorno ao Fortaleza. Apresentado nesta quinta-feira (12/11), o técnico explicou que decidiu voltar sem receber salários por conta do grave momento financeiro do Layon. Inclusive, afirmou que se sentia desconfortável em cobrar enquanto o clube atravessa dificuldades.

Nesta segunda passagem, o foco é 100% no acesso à elite do Brasileirão. Ele terá três confrontos pela frente: Vila Nova e dois contra o Criciúma, já na fase dos playoffs.

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"Sei que o clube não está financeiramente no melhor momento. Eu não me sentia cômodo com isso. Eu ganhei dinheiro com o Fortaleza. Todos os funcionários ganharam dinheiro. Mas o clube está em momento difícil. Eu me sentiria mal comigo mesmo. Essa é a verdade", afirmou o comandante argentino, em entrevista coletiva nesta quinta.

Vojvoda ficou no Fortaleza por quatro anos

Vojvoda, aliás, dirigiu o Fortaleza por quatro temporadas (de 2021 a 2025) e construiu uma trajetória histórica no comando do time cearense. Ele se despediu no ano passado e revelou que acompanhava o clube à distância.

"Em 2025, tive uma despedida incrível que ainda lembro. Mesmo as pessoas da Argentina se comoveram com o carinho da torcida do Fortaleza. Meu compromisso agora não sei se é tanto de trabalho, mas é emocional e de gratidão. Sou grato ao respeito de vocês (jornalistas). Vocês se comunicaram comigo. À distância, eu sempre observava o Fortaleza", declarou.

Com Vojvoda, retornam integrantes da comissão técnica que o acompanhou em sua primeira passagem pelo Laion. Dessa maneira, chegam com o treinador os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, além de Luís Azpiazu (preparador físico), Christian Rodríguez (psicólogo) e Santiago Piccinini (preparador de goleiros).

Treinador quer vitória para chegar com vantagem nos playoffs

Nessa quarta-feira (11/11), Vojvoda comandou o primeiro treino em seu retorno. O Fortaleza ocupa a quinta colocação na Série B do Brasileirão, com 62 pontos, mas pode ultrapassar o Criciúma e chegar com vantagem de ter o mando do jogo de volta contra os catarinenses nos playoffs para acesso à elite. Assim, o argentino acredita que a união com a torcida pode ser um diferencial nesta reta final de competição.

"O primeiro contato com o elenco foi bom. Eles sentem o momento que estão vivendo. Eles viveram um ano complicado, com muitas comparações. Exigia-se muito deles. O elenco chegou com possibilidade de lutar pelo acesso à Série A. Esse contato do time com o torcedor temos que voltar a focar nesse contato. O Fortaleza somos todos, não podemos ficar separados da torcida. É um plus que dá a cada time e principalmente ao nosso", comentou.

Até o momento, Vojvoda comandou o Fortaleza em 309 partidas, com 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Inclusive, faturou cinco títulos: três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024). O treinador também levou a equipe à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida nos pênaltis para a LDU.

O Leão do Pici enfrenta o Vila Nova neste sábado (14/11), no Castelão, pela última rodada da Série B. O jogo está marcado para as 16h30 (de Brasília).



