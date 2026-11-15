Internacional supera o Flamengo e é campeão feminino da Copa do Brasil

Internacional dominou boa parte da partida e conseguiu dois tentos, mas um foi anulado - (crédito: Foto: Filipe Maciel / Internacional)

O Internacional conquistou a Copa do Brasil Feminina com mais uma vitória sobre o Flamengo. No Beira-Rio, o Colorado venceu por 1 x 0, neste domingo (15/11), com gol de Pati Llanos, e confirmou o título após também superar as rubro-negras no primeiro confronto. Com o resultado, a equipe gaúcha celebrou a conquista inédita diante de sua torcida.

O resultado ampliou a vantagem colorada no placar agregado para 4 x 1 e impediu qualquer possibilidade de reação do Flamengo. As rubro-negras precisavam de uma atuação histórica para reverter a desvantagem, mas encontraram um adversário que confirmou a superioridade construída ao longo da decisão.

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Domínio colorado no primeiro tempo

O Internacional chegou a balançar as redes aos 31', mas a arbitragem anulou o gol após longa revisão do VAR. Julia Bianchi levantou a bola na área, e, depois de uma confusão entre as defensoras, Sole James apareceu para cabecear e marcar para o Colorado. No entanto, o VAR chamou a árbitra para verificar uma possível irregularidade no lance.

A revisão durou mais de cinco minutos até a confirmação da posição de impedimento, que anulou o gol colorado e manteve o placar zerado no Beira-Rio. Por conta da longa interrupção, a arbitragem acrescentou tempo à etapa inicial, que terminou apenas aos 55'. O Flamengo, que precisava reverter a desvantagem construída pelo Inter no jogo de ida, seguiu em busca de uma reação na decisão.

Internacional confirma favoritismo

O Internacional voltou do intervalo sem mudar muito sua postura, mas conseguiu ampliar a vantagem na decisão. Aos 13', após cobrança de tiro de meta, Valéria avançou pela direita em uma situação de dois contra dois e encontrou Pati Llanos. A atacante recebeu com a perna esquerda e finalizou para as redes, fazendo 1 x 0 no Beira-Rio. Desta vez, não houve irregularidade, e o gol colorado valeu. Mais tarde, aos 45', após uma cobrança de falta, Cristiane marcou de cabeça para o Flamengo, mas o VAR também anulou.

Com o placar de 1 x 0, o Internacional fechou a decisão com vantagem de 4 x 1 no agregado e confirmou a conquista inédita da Copa do Brasil Feminina. Logo depois de uma campanha marcada por classificações dramáticas, inclusive nos pênaltis contra o Bragantino, as Gurias Coloradas coroaram a trajetória com o primeiro título nacional da história do clube na competição.



