Ronaldinho participa de gol em volta ao futebol após 11 anos; veja atuação

Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar profissionalmente neste domingo (15/11), depois de 11 anos longe dos gramados. Aos 46 anos, o brasileiro participou da partida entre Ravenna e Forli, pela Série C do Campeonato italiano, e esteve em campo durante todo o primeiro tempo. Com direito a participação no gol, o Bruxo ajudou os donos da casa a levarem a vantagem de 1 x 0 para o intervalo.

Com a camisa 10, Ronaldinho começou a partida no ataque e procurou organizar as jogadas da equipe. Mesmo sem a mobilidade de outros tempos, conseguiu participar de bons momentos do Ravenna e mostrou sua qualidade.

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Em seu melhor momento, participou de uma jogada pelo meio, segurou a marcação e encontrou Lonardi, que deu sequência ao lance com um passe para Donati. O lateral-direito finalizou com força e marcou um belo gol.

Além disso, Ronaldinho foi o responsável pelas bolas paradas do Ravenna. O camisa 10 cobrou três escanteios e, em um deles, quase saiu um gol para os donos da casa. Durante os 45 minutos, também tentou algumas jogadas de primeira, embora nem todas tenham saído com excelência.

Por fim, a entrega em campo também chamou a atenção. Isto porque, aos 40 minutos, Ronaldinho se atirou em um carrinho para tentar recuperar a posse de bola. A iniciativa foi reconhecida com aplausos pelos torcedores no estádio.



