Ravenna vence na volta de Ronaldinho ao futebol profissional

O Ravenna venceu o Forli por 2 x 0 neste domingo (15/11), na partida que marcou o retorno de Ronaldinho Gaúcho ao futebol profissional depois de 11 anos. O brasileiro de 46 anos começou entre os titulares, mas permaneceu em campo somente durante o primeiro tempo. Ainda assim, deixou sua contribuição na partida ao participar da construção do primeiro gol, marcado por Donati, aos 35 minutos. Na etapa final, outro brasileiro apareceu. O volante Vinícius deu a assistência para Rabbi fechar o placar.

Com o resultado, o Ravenna chegou aos 32 pontos em 14 jogos e se manteve na segunda posição do Grupo B da terceira divisão do Campeonato Italiano.

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A competição conta com 38 rodadas, e apenas o líder garante o acesso direto à segunda divisão. Neste momento, a vaga pertence ao Spezia, que soma 38 pontos. As equipes que terminarem entre o segundo e o décimo lugar ainda terão a oportunidade de subir por meio dos playoffs. O vice-líder, inclusive, começa a disputa diretamente nas quartas de final.

Ídolo não descarta volta aos gramados e se coloca à disposição

Ronaldinho deixou em aberto a possibilidade de voltar a defender o Ravenna em outras partidas. O brasileiro afirmou que uma nova aparição depende de um convite do presidente do clube, Ignazio Cipriani.

"Um retorno? Ainda não sei. Não descarto a possibilidade de voltar, depende do presidente. Se ele me ligar, eu volto. Eu disse a ele: ‘Se precisar de mim, estou aqui'", disse o ex-jogador em entrevista à Sky Sports Itália.

Titular no confronto, Ronaldinho iniciou a jogada do primeiro gol do Ravenna e recebeu uma grande festa dos torcedores ao deixar o gramado. Em boa jogada pelo meio, o camisa 10 segurou a marcação e encontrou Lonardi, que deu sequência à jogada com um passe para Donati. Dessa maneira, o lateral-direito finalizou com força e marcou um belo gol.

"Esses 45 minutos passaram rápido demais. No futebol, sempre foi assim para mim. Jogar me deixa feliz. Encontrar esses momentos no vestiário, reviver tudo isso, é magnífico. O futebol é a melhor coisa que já tive na vida", afirmou.

Por fim, a participação de Ronaldinho já estava prevista no acordo firmado em agosto, quando assumiu o posto de acionista do Ravenna. Mas, uma das condições do contrato era justamente disputar uma partida oficial pela equipe, compromisso cumprido neste domingo, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano.

