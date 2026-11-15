Vídeo: final do Paulistão feminino sub-20 termina em pancadaria

Miga, da Ferroviária, acertou um soco violento em Mel, do Corinthians, que ficou desacordada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

A decisão do Campeonato Paulista Feminino Sub-20, neste domingo (15/11), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, terminou de maneira lamentável. A partida entre Ferroviária e Corinthians teve uma pancadaria generalizada, com direito a socos, tapas e uma jogadora corintiana desacordada após receber um soco.

A confusão começou depois de uma disputa de bola entre Miga, camisa 19 da Ferroviária, e Gabi Jordi, meio-campista do Corinthians. Inconformada após perder a jogada, a atleta da equipe grená deu um pontapé na adversária. Em seguida, as duas começaram a trocar agressões.

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Veja o vídeo:

O tumulto rapidamente ganhou proporções maiores, já que outras jogadoras surgiram para defender as companheiras. Nesse momento, Miga acertou um soco em Mel, camisa 21 do Corinthians, que tentava separar a briga. Com a força do golpe, a corintiana caiu desacordada e precisou receber atendimento médico.

Além disso, Gabi Jordi sofreu um golpe conhecido como mata-leão, mas conseguiu se desvencilhar pouco depois. Enquanto a equipe médica atendia Mel, uma nova confusão começou. Raíssa Santos, também do Corinthians, precisou de assistência após levar uma pancada na cabeça.

Diante da gravidade do episódio, a arbitragem aplicou três cartões vermelhos: Miga, da Ferroviária, além da técnica corintiana Júlia Passero e a jogadora Emy, que estava no banco de reservas.

Apesar do episódio lamentável, a Ferroviária confirmou a vitória por 2 x 0 sobre o Corinthians e levantou a taça do Paulista Feminino Sub-20 pela terceira vez. O clube de Araraquara já havia conquistado o torneio em 2022 e 2023.







