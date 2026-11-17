Vivendo seu ano mais artilheiro desde 2022, o atacante Gabigol ainda não sabe em qual time atuará em 2027. Quem confirma a informação é o próprio empresário do jogador do Santos, Júnior Pedroso, em declarações nesta terça-feira (17/11). Ele afirmou, afinal, que Gabi – atualmente com 30 anos – deseja esperar o fim de 2026 para decidir qual o próximo passo da carreira.

Pedroso, então, destacou o bom momento vivido pelo atacante do Peixe, que já marcou 25 gols e deu 11 assistências na temporada. Ele não balançava as redes adversárias com tanta frequência desde 2022, quando marcou 29 vezes pelo Flamengo. Ao programa "Fala a Fonte", da "Espn", o empresário relembrou a mudança de paradigma no Santos, indo da briga conta o rebaixamento por luta por vaga na Libertadores 2027.

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"Vamos acabar 2026 primeiro. Ele tem 30 anos e faz uma das melhores temporadas, não em números, mas ele não se machuca, vem de pouquíssimas lesões na carreira. Entrega em percentual de jogos e pela liderança no vestiário, técnica, em um time que tem grandes estrelas. Foi uma temporada para não esquecer. O Santos brigava para não cair e ele ajudou a contribuir por uma vaga na Libertadores. Ele endossa mais uma vez que está bem e pronto para qualquer novo desafio", disse Júnior Pedroso.

Gabigol fica no Santos?

Gabigol, bom recordar, está emprestado pelo Cruzeiro ao Santos. O atacante, aliás, tem vínculo com a Raposa até 2028, enquanto o vínculo com o Peixe se encerra em dezembro próximo. Assim, ainda é precoce afirmar que o time conseguirá uma renovação do empréstimo, algo que Pedroso considera difícil, visto que o Cruzeiro não pretende seguir pagando parte do (alto) salário do atleta.

"Claro que temos outras coisas que pesam. Avaliar a questão política no Santos, a gente não sabe quem será o novo presidente e existe uma questão econômica. Um atleta da idade dele, depois de fazer a temporada que fez, abrir mão de recursos, não faz muito sentido, temos que ver a conta toda e ver se existe a possibilidade de o Santos absorver isso. Reforçando isso, o Santos paga, talvez 40% do total de receitas dele, e ouvimos isso publicamente que o Cruzeiro não aceita um novo negócio pagando uma parte do salário. De tudo o que falamos, tudo importa, claro que o projeto é fundamental, qual a força que o time tem para brigar por títulos, e o fator econômico", detalhou.

Mas e o Flamengo, há chance?

Sobre um possível retorno ao Flamengo, clube que Gabi deixou para trás ao fim de 2024 como ídolo, Pedroso desconversou. Afinal, ainda que o Fla represente a passagem "mais bonita" de sua carreira, o atacante realmente deseja esperar o ano acabar para decidir para onde seguirá a partir de 2027.

"Sobre o Flamengo, é difícil falar. Foi a história mais bonita da carreira dele. Participou da remontagem como time de futebol, marca, se for falar sobre isso… O Flamengo é uma paixão do Gabriel, ele demonstra isso publicamente. Sobre mercado, os clubes vão pensar 2027 agora, tem a parte econômica. O Gabriel pediu que a gente esperasse a temporada acabar porque tudo que envolve o nome dele ganha muita repercussão. Esse planejamento ainda passa pelo Cruzeiro também", revelou.



