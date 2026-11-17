Abel Núñez, de 18 anos, morreu ao ser atingido na cabeça por uma bola durante partida na Argentina - (crédito: Foto: Reprodução)

O jovem Abel Núñez, de 18 anos, jogador das categorias de base do FC Ezeiza, morreu depois de sofrer um grave ferimento na cabeça durante uma partida contra o Deportivo Muñiz, na quinta-feira (12/11), na Argentina.

O acidente aconteceu durante o confronto válido pelo Campeonato Argentino de juvenis da Primeira Divisão C (o equivalente à quarta divisão), na quinta-feira passada (12). Na ocasião, um zagueiro tentou afastar a bola, mas acertou em cheio a cabeça de Núñez, que caiu desacordado.

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De acordo com o relato do jornalista Cristian Rompani, que acompanhava a partida, Núñez nem sequer teve tempo de reagir, já que o impacto aconteceu em um curta distância.

O estado de saúde de Núñez preocupou imediatamente os jogadores. Um médico prestou os primeiros atendimentos e percebeu alterações na respiração do atleta. Diante da gravidade da situação, a partida foi suspensa e o jogador foi encaminhado até um hospital próximo.

Os exames médicos apontaram uma fratura no crânio e hemorragia interna. Núñezfoi submetido a uma cirurgia de emergência. Entretanto, o quadro clínico não apresentou melhora e ele morreu na noite de domingo (15).

Clubes lamentam morte do jogador

A morte provocou uma onda de comoção no futebol argentino. O FC Ezeiza publicou uma mensagem de despedida e destacou que o jovem tinha uma vida inteira pela frente.

O Deportivo Muñiz, adversário do Ezeiza na partida, também manifestou pesar e prestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes do clube.

Além do futebol de campo, Núñez defendia o Nueva Estrella, equipe de futsal. Em homenagem ao atleta, a instituição cancelou a programação esportiva para os próximos dias.

Caso levanta debate sobre atendimento médico

A tragédia também trouxe questionamentos sobre a estrutura de atendimento nas competições de base da Argentina.

Segundo informações do jornal ‘Clarín‘, o regulamento das categorias juvenis da Primeira Divisão C da AFA não exige a presença permanente de uma ambulância nos estádios. A norma determina apenas que o clube mandante disponibilize um médico habilitado.

Assim, o episódio reacende o debate sobre a necessidade de reforçar a estrutura médica nos torneios de formação, especialmente diante de acidentes graves que exigem atendimento e transporte hospitalar imediatos.

A morte de Abel Núñez acontece poucas semanas depois de outra tragédia no futebol: o atacante espanhol Jesús de Miguel, do Tenerife, de 30 anos, morreu após sofrer uma colisão com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, durante uma partida da segunda divisão da Espanha. De Miguel sofreu um colapso cardíaco, mas teve uma piora no quadro neurológico e morreu horas depois do choque.



