O São João de Ver, que disputa a terceira divisão do futebol português e é gerenciado pelo ex-jogador brasileiro Daniel Alves, enfrenta uma grave crise financeira que afeta jogadores e integrantes da comissão técnica. O clube ainda não pagou os salários de setembro e outubro, e a diretoria atribui o problema ao bloqueio das contas bancárias do ex-lateral. Além disso, alguns atletas enfrentam dificuldades para manter suas moradias e correm risco de despejo.

A situação ganhou ainda mais repercussão depois que o elenco decidiu protestar contra os atrasos. Na semana passada, os jogadores não compareceram ao treinamento como forma de pressionar a administração por explicações e, principalmente, por uma solução para os pagamentos pendentes.

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Em comunicado, o grupo manifestou insatisfação com a falta de respostas concretas da diretoria. Os atletas também ressaltaram que a paralisação não representava falta de compromisso com o clube, mas uma reação às dificuldades que comprometem sua estabilidade pessoal e profissional.

Clube confirma atrasos e aponta bloqueio das contas de Daniel Alves

A Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do São João de Ver confirmou oficialmente os problemas financeiros. A administração explicou que uma circunstância imprevista provocou o bloqueio das contas de Daniel Alves e comprometeu a disponibilidade de recursos destinados ao clube.

Segundo a nota, a restrição financeira também afetou outras atividades empresariais ligadas ao presidente da SAD.

"Uma circunstância imprevista, que determinou o bloqueio das contas de Daniel Alves, presidente da SAD do SC São João de Ver, comprometeu a disponibilização de verbas destinadas ao clube, afetando também outras atividades empresariais a que está ligado. Esta situação originou o atraso de dois meses no pagamento de remunerações referido nas notícias recentes", informa um trecho do comunicado.

Apesar da promessa, o clube ainda não apresentou uma data concreta para quitar os salários. A administração afirmou que comunicará um prazo assim que reunir condições para garantir os pagamentos.

Dívida de R$ 7 milhões provoca bloqueio judicial

O problema financeiro envolvendo Daniel Alves tem relação com uma disputa judicial no Brasil. A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de contas e de alguns patrimônios em uma ação que envolve uma cobrança de aproximadamente R$ 7 milhões apresentada pelo Gad Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

O processo, aliás, envolve valores que Daniel Alves tinha a receber do São Paulo após o encerramento de seu contrato com o clube, em setembro de 2021. O fundo adquiriu os direitos sobre esses recebimentos e sustenta que o ex-atleta deixou de cumprir os repasses previstos.

Assim, a Justiça determinou o bloqueio de dois imóveis do brasileiro na cidade de Juazeiro, na Bahia. Além de um Porsche 911 Carrera, avaliado em mais de R$ 800 mil. A restrição sobre o veículo impede a transferência de propriedade. O ex-jogador, porém, ainda pode recorrer da decisão judicial.

Daniel Alves assumiu o clube em janeiro

Daniel Alves adquiriu 50% da SAD do São João de Ver em janeiro deste ano. Ele assumiu a presidência da estrutura responsável pela administração do futebol profissional.

A chegada do brasileiro despertou expectativas no clube, que disputa a Liga 3, a terceira divisão portuguesa. Entretanto, a crise financeira e os problemas no pagamento dos funcionários representam um cenário bem diferente daquele projetado no início da gestão.

A equipe ocupa a nona e penúltima posição da Série A da Liga 3, com nove pontos, e precisa reagir para evitar o rebaixamento para a divisão distrital.



