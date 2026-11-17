Jesus Valenzuela, da Venezuela, apitará a final entre Palmeiras e Estudiantes - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (17/11), a escala de árbitros para a final da Libertadores 2026. Assim, no próximo dia 28 de novembro (sábado), às 17h (de Brasília), Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, na busca pela Glória Eterna.

Dessa forma, caberá ao árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, comandar a partida. Já Juan Soto, também da Venezuela, comandará a arbitragem de vídeo, o VAR. Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela) serão os assistentes.

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O profissional é árbitro internacional da Fifa desde 2013 e esteve presente na Copa do Mundo de 2022. Recentemente, apitou Boca x Cruzeiro na Bombonera e Vasco x Boca no Maracanã. Além disso, esteve à frente de jogos das quartas e da semifinal da conquista do Fluminense na Libertadores de 2023.

Antes do confronto decisivo, os comandados de Abel Ferreira medem forças com o Cruzeiro pelo Brasileirão. O confronto ocorre nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

Em seguida, o Verdão encara o Flamengo, no Nubank Parque, sábado (21), às 16h30 (de Brasília), em um confronto direto na briga pelo título da competição nacional. Na terça-feira (24), às 18h (de Brasília), encara a já rebaixada Chapecoense, na Arena Condá.