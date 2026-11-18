O meio-campista Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, recebeu um presente inusitado fora dos gramados na última segunda-feira (16) e compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais. O atleta ganhou um álbum de fotografias inéditas de Liev Tolstói ao lado de familiares e amigos próximos, devidamente autografado e enviado pelo próprio Vladimir Tolstói, trineto e diretor do Museu Estatal Liev Tolstói, em Moscou.

Além da relíquia histórica, o jogador recebeu uma carta manuscrita com um convite oficial para visitar a Rússia acompanhado de sua família. Em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o camisa 10 atleticano exibiu a dedicatória com entusiasmo:

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"O trineto do Tolstói me deu um presente e um convite. Me chamou para visitar o museu do Tolstói na Rússia, mas olha isso aqui que ele me mandou: um álbum de fotos do Tolstói e da família dele. E ele ainda assinou".





Impacto das indicações literárias no Brasil

A homenagem aconteceu pouco tempo depois de o atleta indicar a obra "A Morte de Ivan Ilitch", um dos romances mais célebres do autor russo, para sua audiência na internet. Na mensagem enviada ao jogador brasileiro, o familiar do escritor agradeceu pelo engajamento e destacou o impacto comercial imediato da recomendação nas livrarias locais.

Segundo o relato transcrito na carta, a popularidade de Gustavo Scarpa transformou a obra em um fenômeno de vendas.

"É um prazer que você tenha essa impressão do meu avô e que você decidiu recomendar para os leitores brasileiros. Sua popularidade fez com que o livro do Tolstói fosse um best-seller em sua linda e maravilhosa cidade, em que eu visitei muitas vezes e que amo muito", escreveu o remetente, reforçando na sequência: "Com esse livro, convido vocês a visitar a Rússia. É um convite pessoal, Gustavo. Estamos esperando vocês".

Gustavo Scarpa: Projetos sociais e incentivo à leitura

Reconhecido nacionalmente por usar sua visibilidade no futebol para debater literatura, Gustavo Scarpa divulga mensalmente listas de livros lidos. Além disso, ele comenta desde clássicos universais até títulos pouco conhecidos do grande público.

Dessa forma, o jogador também transforma seu interesse pessoal em ações sociais concretas dentro do clube mineiro. Por fim, em outubro deste ano, Scarpa participou ativamente da inauguração da "Galoteca". A saber, um espaço dedicado ao incentivo à leitura instalado no Instituto Galo, braço social do Atlético.





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