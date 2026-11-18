A participação especial de Ronaldinho Gaúcho na vitória do Ravenna por 2 a 0 sobre o Forli, no último domingo (15), pela terceira divisão do Campeonato Italiano, gerou forte repercussão negativa de um ex-jogador. Durante entrevista ao canal "Viva el Futebol", no YouTube, o ex-atacante italiano Antonio Cassano criticou duramente o retorno oficial do astro brasileiro aos gramados aos 46 anos de idade.

Embora tenha defendido o Milan em outra época sem dividir vestiário com o pentacampeão mundial, Cassano afirmou que sentiu tristeza ao acompanhar a partida e classificou o episódio como inadequado para o tamanho histórico do ídolo.

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"O que Ronaldinho fez outro dia, para mim, foi uma coisa muito ruim de ver. Aos 46 anos, nessas condições, vai lá e faz, não entendo o que levou a isso. De fato, uma coisa que, pelo que o Ronaldinho representou para o futebol, não foi boa. Para mim, foi uma palhaçada", disparou.

Críticas ao formato e comparação com jogos festivos

Na sequência do desabafo, o ex-jogador ressaltou que não pretende usar a palavra pena, mas reforçou que o episódio destoa da grandiosidade construída pelo camisa 10 ao longo da carreira. Segundo o italiano, atuações descompromissadas devem ficar restritas a partidas beneficentes ou eventos festivos de veteranos, nunca em competições oficiais.

Além disso, Cassano questionou as motivações financeiras ou pessoais por trás da decisão, citando a amizade do craque com o dirigente Ignazio Cipriani. "Só que me deixou triste porque se trata de uma pessoa com status e que representa muito. Certamente, pelo que ele representou no futebol, pelo homem que foi e ainda é, para mim foi uma loucura. Não pode fazer uma coisa assim", completou.

Acionista do Ravenna deixa portas abertas para Ronaldinho

Dentro de campo no estádio Bruno Benelli, Ronaldinho atuou durante todo o primeiro tempo como titular, quase registrou uma assistência em cobrança de escanteio e participou da jogada do gol do lateral Donati antes de sair no intervalo sob aplausos da torcida. Sócio do clube desde agosto por meio de um acordo que previa essa aparição oficial, o brasileiro concedeu entrevista à "Sky Sports Itália" e admitiu a chance de repetir a dose caso receba novo convite do presidente amigo.

Enquanto administra a repercussão mundial, o Ravenna colhe resultados expressivos na Série C italiana. Com o triunfo do fim de semana, a equipe alcançou 32 pontos, ocupa a vice-liderança de sua chave e sustenta vaga direta nas quartas de final dos playoffs de acesso rumo à segunda divisão do futebol italiano.





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