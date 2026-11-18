Jogadores do Ferro Carril de General Pico agrediram equipe de arbitragem contra o Huracán de Ingeniero White - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

Oito jogadores do Ferro Carril Oeste de General Pico foram presos por agredir integrantes da equipe de arbitragem no fim da partida contra o Huracán de Ingeniero White, pelo Torneio Regional Federal Amateur, o equivalente à quarta divisão do futebol argentino. Além dos atletas, um integrante da comissão técnica também foi detido.

A confusão aconteceu na noite de domingo (15/11), em Ingeniero White, na região de Bahía Blanca, ao sul de Buenos Aires. O confronto terminou com vitória do Huracán por 5 x 1, resultado, aliás, que garantiu a classificação da equipe para a final regional Pampeana Sul. Entretanto, o desfecho da partida ficou marcado pelas agressões.

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A tensão explodiu aos 49 minutos do segundo tempo, quando Agudiak marcou o quinto gol dos locais. Os jogadores do Ferro reclamaram de impedimento na jogada e partiram para cima da equipe de arbitragem, liderada pelo árbitro Lautaro Paletta.

Veja o vídeo:

Os atletas cercaram e agrediram o segundo assistente, Mauro Cejas. Enquanto isso, Paletta precisou correr em direção aos vestiários para escapar dos ataques. A intervenção policial, porém, não impediu que a confusão ganhasse grandes proporções.

A prisão dos envolvidos ocorreu ainda na noite de domingo. Assim, a polícia encaminhou os oito jogadores e o integrante da comissão técnica para uma delegacia de Ingeniero White, onde eles permaneceram detidos e incomunicáveis.

No entanto, a Justiça liberou o grupo na tarde de segunda-feira (16/11). Só depois da liberação que o grupo iniciou a viagem de volta à província de La Pampa.



