Analistas têm apontado a Netflix como a principal candidata a comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo masculina de 2030 nos Estados Unidos. Com prazo inicial previsto para se encerrar nesta quinta-feira (19/11), a oferta da plataforma de streaming pode fechar o maior negócio comercial da história do Mundial no país.

Analistas indicaram ao jornal "The Guardian" que a Netflix, neste momento, desponta como favorita entre as concorrentes. Além da plataforma, outros streamings monitoram a licitação, que, como mencionado, pode bater recorde. São elas: Apple TV, Disney, Amazon, YouTube, Dazn, Espn e Nbc Universal.

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A Fifa alterou o modelo de venda e optou por reunir os pacotes em inglês e espanhol, antes comercializados separadamente. Com o objetivo de entregar exclusividade a uma única empresa no mercado norte-americano, a mudança pode tirar a Fox Sports do domínio de exibição em inglês. O canal detém os direitos de transmissão da língua local desde a Copa do Mundo de 2018.

Netflix pode bater recorde pela Copa

A valorização dos direitos se explica a partir dos recordes de faturamento publicitário e de engajamento durante a edição 2026 nos EUA. Somada aos desempenhos, a ofensiva das plataformas de streaming impulsiona as projeções de executivos e analistas do setor de mídia. Esses especialistas estimam lances entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares (de R$ 8,7 a R$ 11,6 bilhões na cotação atual), segundo o The Guardian.

Encerrado o prazo para envio das propostas da rodada inicial, a Fifa seguirá para avaliação das ofertas. A oficialização da decisão está prevista para ocorrer nas próximas semanas.



A Copa do Mundo 2030 tem data de início prevista para o dia 8 de junho, com jogos inaugurais do centenário na América do Sul. A aberta oficial, nas sedes principais, acontecerá logo depois, dia 13. Já o calendário agendou a decisão para 21 de julho, ainda sem palco definido.



