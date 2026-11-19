Novos desdobramentos da investigação que levou à prisão de Gabi Morais, jogadora com passagem pela Seleção Brasileira, incluem mais de 10 integrantes de sua família. Segundo o delegado Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, o grupo atua há pelo menos 20 anos no Lagamar e em bairros vizinhos de Fortaleza.

A polícia apura o grupo por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio e participação em organização criminosa. Ainda de acordo com Mesquita, os criminosos têm características familiares e funções diferentes entre seus integrantes nas ações. O delegado, porém, não informou nomes e nem a participação atribuída a cada pessoa, sob a justificativa de que a investigação corre em sigilo.

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"Mais de 10 dos 40 [investigados] são familiares entre si. Eles estão nessa região do Lagamar, desses bairros circunvizinhos, há muito tempo, acredito que mais de 20 anos", afirmou Renê Mesquita.

Investigação de Gabi Morais

Presa nessa terça-feira (17/11) em Fortaleza, Francisca Gabriela Morais da Rocha é investigada por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho. A prisão fez parte das ações de três operações deflagradas pela Polícia Civil contra a facção. Até o momento, não há qualquer comunicado oficial por parte da defesa da atleta.

Entre as práticas atribuídas ao grupo, a polícia investiga o uso de empresas para movimentar e ocultar recursos do tráfico de drogas. Esses negócios, segundo Mesquita, teriam recebido dinheiro do tráfico e servido para apresentar a movimentação financeira dos suspeitos como resultado de atividades legais.

"Algumas empresas foram evidenciadas aí ao longo da investigação, no sentido de fornecer ali uma aparência no popular, sabe? De fazer parecer que fulano de tal vive da atividade lícita relativa àquela empresa, mas, na verdade, aquele dinheiro era alimentado pelo tráfico de drogas… A empresa também era alimentada pelo tráfico de drogas, e aí, assim, oculta a aparência, a natureza do recurso financeiro", afirmou.

E o grupo?

A investigação sobre o grupo começou há cerca de dois anos, depois que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) repassou informações ao departamento dirigido por Mesquita. A unidade identificou possíveis envolvimentos de integrantes da organização em outros delitos além dos homicídios, entre eles a lavagem de dinheiro. Isso, inclusive, levou as duas equipes a trabalhar em conjunto.

Ao detalhar a coleta de provas na "Operação Liquidação", o delegado relatou o uso de medidas cautelares e de quebras de sigilo. Mesquita informou ainda que a apuração alcança condutas praticadas pelo menos desde 2023, com inquérito policial aberto no início de 2025.

"Fomos fazendo uso de diversas medidas cautelares. Usamos de coleta de provas, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, levantamento de caixas de campo, troca de informações… E aí durante esse período nós conseguimos apurar aí, de forma preliminar já, a conduta de pelo menos 41 pessoas nesta Operação Liquidação", explicou o delegado.

Segundo Mesquita, os investigados teriam ligação direta ou indireta com uma facção surgida no Ceará e, posteriormente, teriam migrado para uma organização criminosa de origem carioca.