A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa pode não ter acontecido da maneira que muitos imaginavam. Embora o atacante tenha anunciado sua aposentadoria internacional no início do mês, ainda existe a possibilidade de organizar um jogo especial para celebrar sua trajetória com a camisa de Portugal. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19/11) pelo The Athletic, site independente da editoria de esportes do jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, pessoas ligadas ao jogador acreditam que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda pode organizar uma homenagem mais formal ao maior artilheiro da história da seleção. Entretanto, o projeto precisa de tempo, principalmente para diminuir o desgaste provocado pelos acontecimentos das últimas semanas.

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Cristiano Ronaldo encerrou sua trajetória internacional com números expressivos: 234 partidas e 146 gols por Portugal. Além disso, conquistou três títulos com a equipe: a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações.

Rota de colisão entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

A saída de Cristiano Ronaldo aconteceu depois de um período de tensão com o técnico Jorge Jesus. O principal episódio ocorreu quando o técnico não colocou o atacante em campo na vitória sobre a Noruega, pela Liga das Nações, apesar de, segundo relatos, ter prometido ao jogador pelo menos 30 minutos de participação.

O jogador não gostou da decisão e também ficou incomodado com a maneira como Jorge Jesus explicou publicamente a situação. Além disso, segundo o The Athletic, os dois não voltaram a conversar entre os compromissos internacionais de outubro e novembro.

Nesse intervalo, o atacante teria utilizado intermediários para indicar que preferia ficar fora das convocações de novembro. A possibilidade de uma mudança no comando técnico também alimentou as especulações naquele período. Apesar do cenário, Jorge Jesus pretendia convocar novamente o camisa 7, como confirmou publicamente.

No entanto, em 5 de novembro, um dia antes da divulgação da lista de convocados, Cristiano Ronaldo comunicou ao presidente da FPF, Pedro Proença, que encerraria sua trajetória internacional. Ainda segundo fontes ouvidas pelo The Athletic, o jogador nunca informou sua atitude a Jorge Jesus.