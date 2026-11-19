Torcida do Flamengo pode comemorar a conquista do Brasileirão neste sábado (21), contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A vitória por 2 x 1 do Flamengo sobre o Athletico, pela 35ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira (18/11) deixou os rubro-negros praticamente com as duas mãos na taça. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem agora 98,6% de chance de conquistar o Brasileirão, contra apenas 1,4% do Palmeiras.

Agora, a atenção do torcedor do Rubro-Negro está voltada para o jogo contra o Palmeiras, sábado (21/11), em São Paulo. Os rubro-negros, inclusive, precisam apenas de um empate para ficar com o título, já que não seriam mais alcançados no número de vitórias.

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Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores

A vitória de virada sobre o Palmeiras, nesta quarta (18/11), valeu ao Cruzeiro a classificação para a fase de grupos da Libertadores, ao lado de Flamengo e Palmeiras. O time que está mais próximo de colocar a mão na próxima vaga é o Fluminense, que nesta quinta (19/11) encara o São Paulo, no Morumbi. O time carioca está perto de conseguir a classificação para a fase de grupos e ainda pode ser ajudado pelo Palmeiras, em caso de título da Copa do Brasil ou da Libertadores.

Chances de Libertadores

Flamengo 100%

Palmeiras 100%

Cruzeiro 100%

Fluminense 99.54%

Athletico-PR 79.9%

Bahia 74.2%

Atlético Mineiro 27.9%

Santos 13.5%

Bragantino 4.3%

Vasco 0.41%

São Paulo 0.26%

Grêmio vê risco de queda aumentar

Por outro lado, o Grêmio segue em péssima situação. O empate sem gols com o Bahia, aliás, deixou o time de Renato Gaúcho em situação delicada na tabela. Em 18º lugar com 38 pontos, os gaúchos têm agora 67.9% de risco de queda. O Internacional, que nesta quinta (19) pega o Vasco, tem 41,1%, mesmo índice do Vitória, que encara o Bragantino em Salvador.

Quem se deu bem mesmo foi o Corinthians. A goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo tirou o time de Seedorf do sufoco. Assim, a porcentagem de rebaixamento agora, faltando três jogos para o fim, é de 24.7%.

Risco de queda

Chapecoense 100%

Remo 99.93%

Grêmio 67.9%

Internacional 41.1%

Vitória 41.1%

Corinthians 24.7%

Mirassol 18.9%

Coritiba 4.9%

Botafogo 1.4%

Vasco 0.027%

São Paulo 0.004%



