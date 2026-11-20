Técnico do Atlético, Eduardo Domínguez concedeu a tradicional coletiva na véspera da decisão da Sul-Americana. O comandante avaliou o adversário e apontou que o meio-campo será um setor chave para a equipe vencer o Boca Juniors, neste sábado (21/11), às 19h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Ele vê diferença na região, como Fred e Bernard. Porém, também ressaltou a qualidade de Leandro Paredes, destaque do time argentino.

Acho que o meio-campo é sempre o lugar do jogo em que se ganha ou perde partidas. Sabemos da força do Boca nesse setor, mas também sabemos da qualidade que temos, como Bernard e Fred, jogadores experientes, que jogaram Copa Da qualidade do Paredes e das últimas Copas que jogou, ganhando uma e perdendo outra na final, disse.

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Sabemos da qualidade e da agressividade que eles têm, mas vai ser interessante. Vai ser muito disputado e quem ganhar os duelos vai ter o controle da partida, acrescentou Domínguez.

"Quem tem mais pressão?"

O treinador também explicou a declaração sobre o jejum de títulos que o Boca Juniors-ARG enfrenta. Na ocasião, o Barba afirmou que a equipe xeneize não ganha uma final internacional há 18 anos e questionou: "Quem tem mais pressão?"

"Falei dessa situação porque falam das últimas finais que perdemos, e às vezes, entendo essa situação do jornalismo local, mas também é a terceira final consecutiva do clube, poucos conseguiram isso. Tem que valorizar o esforço do clube, dos jogadores que estão há mais de três anos, como o Everson. Só destaquei a dificuldade de chegar a uma final e como o Boca não estava conseguindo. Só isso. Já na Argentina não escutava as coisas, no Brasil então", explicou Barba.

"Vivo e sonho por conseguir coisas onde estou. Me blindo para fazer o melhor para os jogadores. Temos um jogo, como o rival também, e sabemos que enfrentamos e a histórias que tem, mas não fico pensando sobre o que acontece fora, porque quando entram em campo, são 11 contra 11. Sei que vai ter mais torcida do Boca, porque a Colômbia é Boca, a história do clube aqui se expandiu muito mas dentro do campo são 11×11, é uma final e vai ser parelha", completou.

Desfalques?

Além disso, Barba confirmou que não terá o elenco completo para a decisão, mas deixou em aberto se terá novidades do DM para a decisão.

"Sabemos que chegamos com alguns machucados neste momento, mas também com a possibilidade de contar com alguns deles. É importante para o grupo. O grupo completo seria o ideal, mas não vai acontecer. Vamos esperar o treino de hoje e amanhã de manhã para definir quem está 100% para disputar esse jogo tão importante", disse o treinador.