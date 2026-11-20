Os carros de Fórmula 1 passarão a contar, a partir de 2030, com novos motores híbridos V8 turbo, anunciou nesta sexta-feira (20) a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A entidade recebeu críticas significativas ao longo deste ano devido aos motores — metade térmicos, metade elétricos — adotados para a temporada atual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um comunicado, a FIA informou que foi alcançado "um acordo unânime" com a direção da Fórmula 1 (FOM), as onze equipes e os seis fornecedores de motores do paddock.

Com esse acordo, retorna-se aos motores V8, que são muito mais barulhentos e já foram utilizados entre 2006 e 2013.

"A FIA apresentou um regulamento de motores para a F1 a partir de 2030, com um V8 turbo de 2,1 litros", em substituição ao atual V6 turbo de 1,6 litro, segundo o comunicado.

Há meses, os principais envolvidos na F1 debatem as características do novo motor híbrido e a necessidade de carros mais simples, leves e menos caros.

"O objetivo principal é oferecer um motor claramente menos complexo, mais leve e menos custoso do que as unidades (de potência) atuais, com uma hibridização limitada", destacou a FIA.

"O retorno dos motores V8 permite resgatar o DNA do campeonato, com o som, a emoção e a disputa que são admirados em todo o mundo", afirmou o presidente da FIA, o emiradense Mohammed Ben Sulayem.

No início da temporada atual, a parte elétrica dos motores representava 50%, percentual que foi posteriormente reduzido para 47%. Em junho, as partes chegaram a um acordo para reduzir essa proporção para 42% em 2027 e para 40% em 2028.

"O acordo-quadro definitivo do regulamento para 2030" deve agora ser submetido à aprovação "no próximo mês, em Xangai, pelo Conselho Mundial de Automobilismo", destacou a FIA.

As reações dos pilotos não tardaram a surgir nesta sexta-feira.

"Acho que será ótimo voltar a um estilo mais tradicional. É uma evolução que me entusiasma", afirmou o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), recém-campeão da temporada atual com apenas 20 anos.

"Estou muito contente. Não sei se serão exatamente idênticos aos motores que conheci enquanto crescia. Esperemos que isso proporcione um espetáculo mais compreensível para os fãs e que seja algo bom para todos", desejou o australia