Rayssa Leal confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga nas semifinais da etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street. A brasileira encerrou as quartas de final na terceira colocação, com 77,31 pontos.
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A maranhense foi a única brasileira a passar de fase. Deram adeus à disputa Julia Cidrão (24ª), Gabi Mazetto (28ª), Maria Lúcia (21ª) e Duda Ribeiro (20ª), que não conseguiram ficar entre as 16 melhores.
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Rayssa entrou direto nas quartas de final por ser a sexta melhor do ranking mundial. A classificação foi encaminhada já na primeira volta, quando a brasileira anotou 77,31 pontos e chegou a ocupar provisoriamente a liderança. Na segunda tentativa, a medalhista olímpica caiu nos segundos finais e recebeu 60,47 pontos, sem conseguir melhorar sua marca.
A japonesa Coco Yoshizawa terminou na primeira posição, com 82,70 pontos, seguida pela chinesa Chenxi Cui, que somou 80,23. Rayssa ficou à frente de Yun Hong, também da China, que marcou 75,29, e da espanhola Abbie Burns, com 74,22.
A etapa de Utsunomiya faz parte do circuito da World Skate e conta pontos para o ranking que integra o processo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.
No masculino, Sebastian Simonetto também ficou em terceiro, enquanto Filipe Mota conquistou a 12ª posição.
A semifinal feminina começa às 2h35, no horário de Brasília, enquanto a masculina terá início às 5h05. As finais estão programadas para segunda-feira, 23, também no horário de Brasília, com a disputa feminina a partir de 0h20 e a masculina às 1h50.