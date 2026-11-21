Pela décima vez na história, o Flamengo é campeão brasileiro! O decacampeonato veio em grande estilo, neste sábado (21/11), na casa do arquirrival Palmeiras, o Nubank Parque, que recebeu 38.631. Depois de sair atrás no placar, com o gol de Arias no primeiro tempo, o Rubro-Negro buscou o empate aos 30 minutos da etapa final. Samuel Lino deixou tudo igual ao concluir uma jogada sensacional de Arrascaeta, que deu um passe de letra para Bruno Henrique. A dupla, que já ganhou bustos em homenagem no clube, foi decisiva mais uma vez.

Lino repetiu a dose de 2025. Na temporada passada, foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, que valeu o décimo título e o segundo seguido. O Mengo ganhou o Brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026.

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Palmeiras equilibra o jogo e sai na frente

O Palmeiras teve uma ótima postura diante do Flamengo nos 45 minutos iniciais. Embora o rival tenha pressionado no início e, principalmente, depois dos 40 minutos, o Verdão conseguiu levar a melhor no meio de campo e construir ótimos ataques, principalmente com Arias e Giay. E foi a dupla que protagonizou o gol palmeirense: Giay cruzou da direita e Arias, no meio da zaga do Rubro-Negro, cabeceou para fazer 1 a 0.

O Flamengo buscava encontrar espaços, mas a defesa estava bem postada. No contra-ataque, o Verdão teve as melhores chances até os 35 minutos. Uma delas foi um chute de Flaco López, que Rossi rebateu com dificuldade, e outra, uma cabeçada de Gustavo Gómez na trave, após escanteio cobrado por Andreas. Além disso, os cruzamentos de Giay e as jogadas coletivas de Vitor Roque também assustavam os visitantes. Já o Flamengo conseguiu suas melhores chances aos 40 minutos: uma finalização de Paquetá no travessão, uma cabeçada de Lino para defesa de Carlos Miguel e um chute de Arrascaeta, que obrigou o goleiro palmeirense a fazer uma grande defesa.

O primeiro tempo terminava com a vantagem do Palmeiras, resultado merecido, já que o time da casa teve maior posse de bola (51%) e, mesmo com menos finalizações (11 a 7), criou oportunidades bem mais perigosas.

Lino empata. Flamengo decacampeão

Após dez minutos truncados, mas com o Flamengo mais incisivo no ataque, o técnico Leonardo Jardim colocou Plata na vaga de Carrascal para tentar aumentar o número de finalizações. E o colombiano quase marcou aos 12 minutos, chutando na rede pelo lado de fora após uma bola rebatida por Carlos Miguel em finalização de Pedro.

A resposta de Abel Ferreira foi promover as entradas de Sosa e Evangelista nos lugares de Vitor Roque e Andreas, que não estavam bem na etapa final. E Sosa quase marcou aos 15 minutos, com um chute por cima do gol, levando extremo perigo.

O jogo era lá e cá, com o Flamengo sendo efetivo pela direita, com Varela e Carrascal, enquanto o Palmeiras apostava nos contra-ataques. A entrada de Bruno Henrique na vaga de Pedro, anulado por Gustavo Gómez, deu mais objetividade ao ataque rubro-negro.

Na primeira jogada, Bruno Henrique deu um passe para Lino quase marcar. Na segunda, aos 30 minutos, BH recebeu de Arrascaeta, fez ótima jogada e tocou para Bruno Henrique, que foi ainda melhor, acionando Lino para entrar na área e bater cruzado, à sua maneira. O Flamengo empatava o jogo. E pouco depois, em jogada individual, Lino quase virou num golaço. Carlos Miguel salvou. Mas o jogo ficou no 1 a 1 e o Flamengo fez a festa na casa do atual maior rival.

PALMEIRAS 1×1 FLAMENGO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro-2026

Data: 21/11/2026

Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

Público: 38.631

Renda: R$ 4.446.565,71

Gols: Árias, 11’/1ºT (1-0); Samuel Lino 30’/2ºT (1-1)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Benedetti; Giay, Marlon Freitas (Luís Pacheco, 25’/2ºT), Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 14’/2ºT), Árias e Arthur; Vitor Roque (Sosa, 14’/2ºT) e Flaco Lopez (Maurício, 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo (Vitão, 24’/2ºT), Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Saul, 40’/2ºT) e Arrascaeta; Plata (Carrascal, 11’/2ºT) Samuel Lino (Ayrton Lucas, 40’/2ºT)e Pedro (Bruno Henrique, 24’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Andreas Pereira, Arthur, Lucas Evangelista (PAL); Alex Sandro (FLA)

Cartões Vermelhos: –