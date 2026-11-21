O Boca Juniors é campeão da Sul-Americana. Com uma atuação dominante, o time argentino demonstrou superioridade desde os minutos iniciais e venceu o Atlético por 2 a 0, neste sábado (21), em Barranquilla, pela decisão da competição continental. Dessa forma, os Xeneizes se tornaram o primeiro tricampeão do torneio. Ascacíbar e Merentiel marcaram os gols da vitória.

Foi o segundo vice consecutivo do Atlético, que também perdeu no ano passado para o Lanús. O Boca Juniors, por sua vez, conquistou o título pela terceira vez na história (também ganhou em 2004 e 2005) e se isolou como o maior campeão da Sul-Americana. Além disso, os Xeneizes encerraram um jejum internacional que durava desde a Recopa de 2008.

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Boca Juniors domina o jogo e sai na frente

O Boca Juniors dominou o primeiro tempo. Empurrado pela torcida, que era maioria em Barranquilla, o time argentino controlou as ações e pressionou o Atlético desde os minutos iniciais. Assim, Merentiel quase abriu o placar aos três minutos, mas o travessão salvou o Galo. Na sequência, Ascacíbar chegou a abrir o placar, aos dez, mas o gol foi anulado por impedimento.

O gol do Boca Juniors estava maduro e parecia questão de tempo. De tanto insistir, enfim, o time argentino balançou as redes aos 15. Após jogada de Blanco pela esquerda, a bola sobrou na área e Ascacíbar empurrou para o fundo da meta de Everson: 1 a 0. O Atlético, atordoado, não criou nenhuma chance. Os Xeneizes, porém, quase ampliaram aos 38, mas Di Lollo parou em grande defesa do goleirão do Galo.

Atlético tenta reagir, mas Boca resolve o jogo

Sem convencer no primeiro tempo, o Atlético tentou mudar o panorama da partida e voltou com mudanças mais ofensivas. O time mineiro, porém, ficou mais exposto. O Boca, portanto, puniu logo aos dois minutos. Villa fez grande jogada pela esquerda após driblar Preciado e cruzou na medida para Merentiel ampliar o placar em Barranquilla.

Após ampliar o placar, o Boca Juniors recuou e deixou o Atlético ter mais posse de bola. Porém, o Galo não conseguiu transformar o volume em chances claras. O time mineiro criou um pouco mais, como um chute de Vitão de fora da área, mas Montero foi pouco exigido. Os argentinos, por sua vez, continuavam mais perigosos, mas Valencia errou a pontaria. Mesmo assim, o título ficou com os hermanos.

ATLÉTICO 2 X 0 BOCA JUNIORS

Final da Copa Sul-Americana

Data: 21/11/2026

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Preciado, 0’/2ºT), Ruan, Vitão e Renan Lodi (Gustavo Scarpa, 32’/2ºT); Castaño, Cissé (Igor Gomes, 0’/2ºT), Fred, Bernard e Kauã Pascini (Thiago Borbas, 0’/2ºT); Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez

BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Paredes (Belmonte, 13’/2ºT), Ascacíbar (Battaglia, 32’/2ºT), Delgado e Aranda (Velasco, 18’/2ºT); Villa (Flores, 32’/2ºT) e Merentiel (Valencia, 18’/2ºT). Técnico: Rodolfo Arruabarrena

Gols: Ascacíbar, 15’/1ºT (0-1); Merentiel, 2’/2ºT (0-2)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Cartões amarelos: Ruan, Fred, Bernard (CAM); Belmonte (BOC)

Cartões vermelhos:



