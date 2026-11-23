Dessa forma, a decisão será o encerramento oficial do calendário das competições nacionais em 2026. Ela, então, terá um formato inédito, visto que pela primeira vez será em jogo único.

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A venda de ingressos teve início nesta segunda-feira, dia 23, às 14h, e os valores variam de R$ 189 a R$ 798. Os torcedores poderão adquirir os bilhetes no site bilheteriadigital.com e, para isso, necessitam fazer o cadastro para o reconhecimento facial. Cada torcida terá direito a 50% da capacidade do estádio.

Para se classificar à final, o Grêmio superou Confiança-SE, Mirassol-SP, Internacional e Atlético-MG. Ao longo da história da competição, o Imortal Tricolor tem cinco títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Já o Palmeiras eliminou em seu caminho Jacuipense-BA, Fortaleza, Santos e Vasco. Tetracampeão (1998, 2012, 2015 e 2020), o Alviverde levantou a taça pela última vez há seis anos. Agora, portanto, tenta conquistar mais um título na temporada, depois de ficar com o Paulistão.

Confira os valores da decisão

A Superior Sul tem os seguintes valores: R$ 189 meia, R$ 219 solidária e R$ 378 inteira. A Superior Oeste, por sua vez, tem a meia com o valor de R$ 249, solidária por R$ 289 e inteira de R$ 498.

Por fim, a Inferior Sul tem os seguintes valores: R$ 309 meia, R$ 359 solitária e R$ 618 inteira. Já a Inferior Oeste vale R$ 399 meia, R$ 449 solitária e R$ 798 inteira.







