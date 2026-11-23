O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte de São Paulo e da GeTV, anunciou nesse domingo (22/11) o nascimento do segundo filho, fruto da relação com Indi Lunar. Nascido no feriado do dia 20 de novembro, o menino passa bem, assim como a mãe.

Fred compartilhou a novidade no Instagram e falou, brevemente, sobre a emoção de ser pai de novo. "Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci para isso", dizia um dos trechos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Na sexta-feira, dia 20 de Novembro de 2026, às 22:33, tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir", anunciou o apresentador na sequência.

Indi e o bebê também já recebem o carinho de Cris, filho do palmeirense com a empresária Bianca Andrade. Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho, contou o apresentador. O nome do bebê não foi divulgado.

Veja o post

Fred Bruno e Indi Lunar

Apesar do envolvimento com o apresentador, sem oficialização de relacionamento, Indi tem o perfil mais reservado. Isso, inclusive, foi dito pelo jornalista quando o casal anunciou a gravidez nas redes sociais. Mesmo assim, seu perfil no Instagram disparou para 74 mil seguidores.

Capixaba, Indi Lunar atua como chefe de gabinete da Câmara dos Deputados, em Brasília, desde 2019. Ela trabalha atualmente no gabinete de Maurício Carvalho, do União Brasil.

Na Globo desde 2024, o comunicador mantém atuação como criador de conteúdo nas redes e em campanhas com marcas. Ele segue na apresentação do Globo Esporte paulista desde 2025.