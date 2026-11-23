Renê comemora o seu gol logo no início do jogo - (crédito: Foto: Reprodução)

O Vitória anotou, na noite desta segunda-feira (23/11), o gol mais rápido do Brasileirão 2026 por meio do atacante Renê, que balançou as redes com apenas 12 segundos diante do Internacional, no Beira-Rio, pela 36ª rodada. Logo após a saída de bola da equipe baiana e uma ligação direta para o ataque, o zagueiro Mercado ficou com a posse e tocou para Bruno Gomes.

Contudo, o defensor colorado não percebeu a chegada rápida de Aitor, que roubou a bola na entrada da área e serviu o companheiro. Dessa forma, o centroavante finalizou com precisão e não deu chances de defesa ao goleiro Kauã Jesus logo no primeiro lance do confronto.

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Curiosamente, a marca fulminante alcançada em Porto Alegre superou o recorde anterior desta edição da Série A, que pertencia justamente a Vitinho, atacante do próprio Internacional.

Anteriormente, o jogador colorado havia balançado as redes aos 42 segundos na partida contra o Corinthians, também no Beira-Rio, válida pela 29ª rodada da competição nacional. Portanto, o gol relâmpago de Renê derrubou o antigo topo da temporada por exatos 30 segundos.

Vitória e Renê entram no top 6 histórico da Série A

Além de liderar o ranking atual da temporada, o gol mais rápido do Brasileirão coloca Vitória e Renê diretamente no seleto top 6 de toda a história do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, apenas cinco atletas haviam marcado em até 12 segundos na elite do futebol nacional.

Inclusive, o próprio Leão da Barra já detinha o recorde absoluto da era dos pontos corridos desde 2008, quando Dinei estufou as redes aos oito segundos contra a Portuguesa. Consequentemente, o feito desta segunda-feira iguala os registros históricos de Robinho, em 2003, e Cazares, em 2016.

Paralelamente, o duelo no Rio Grande do Sul ganha contornos dramáticos porque Internacional e Vitória entraram em campo diretamente envolvidos na luta contra o rebaixamento. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o clube baiano iniciou a rodada com 41 pontos e 13,5% de risco de queda para a Série B.

Por outro lado, o Colorado aparece estacionado nos 38 pontos na tabela de classificação. Assim, a equipe gaúcha apresenta uma probabilidade preocupante de 58,5% de rebaixamento nesta reta final de campeonato.

Por fim, a partida válida pela 36ª rodada chegou ao intervalo com o time visitante em vantagem parcial por 2 a 1 no placar. Depois do gol inaugural logo aos 12 segundos, o próprio Renê puxou contra-ataque pela direita aos 18 minutos e serviu Tarzia para ampliar o marcador, enquanto Vitinho descontou para os donos da casa aos 40 minutos aproveitando rebote do goleiro Arcanjo.

Caso confirme o triunfo no segundo tempo, o Vitória encerrará um longo tabu, já que ainda não conquistou nenhuma vitória como visitante nesta edição do Brasileirão.

Confira os gols mais rápidos da história do Brasileirão

8 segundos: Nivaldo (Náutico) contra o Atlético-MG, nos Aflitos, em 1989

8 segundos: Dinei (Vitória) contra a Portuguesa, no Brasileirão de 2008

11 segundos: Ceará (Coritiba) contra o Criciúma, no Brasileirão de 2003

12 segundos: Robinho (Santos) contra o São Caetano, no Brasileirão de 2003

12 segundos: Cazares (Atlético-MG) contra o Botafogo, no Brasileirão de 2016

12 segundos: Renê (Vitória) contra o Internacional, no Brasileirão de 2026



