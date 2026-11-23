Um garoto de 13 anos acabou atingido nas costas por um sinalizador durante a partida entre Stade Lavallois e Montpellier, no sábado (21/11), pela segunda divisão do futebol francês. Responsável por devolver as bolas para o campo, o gandula estava posicionado próximo ao setor da torcida visitante no momento do ocorrido.

De acordo com o portal Ici, o garoto recebeu atendimento imediato de paramédicos da Cruz Vermelha, mas o impacto não causou queimaduras graves. O jovem, porém, estava em estado de choque, segundo fontes. Antes da confirmação de que não seria necessária internação médica, o clima à beira do gramado era de tensão.

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Torcedores do setor visitante começaram a acender sinalizadores e atirar projéteis em direção ao campo aos 74 minutos de jogo. Segundos depois da primeira explosão, veio a que atingiu o gandula de 13 anos. A diretoria do Laval levou o caso à polícia francesa nesta segunda-feira (23/11) e registrou uma queixa formal, cobrando punição aos autores do disparo.

O excesso de fumaças do setor visitante também causou transtorno aos torcedores mandantes, que estavam em arquibancadas próximas. Uma parte precisou inclusive ser evacuada.

Stade Lavallois e Montpellier

Com gol de Aboubakary Kanté, o Stade Lavallois venceu o Montpellier por 1 x 0 no Stade Francis-Le-Basser, em Laval. A vitória levou a equipe à 15ª posição, enquanto o visitante ficou em terceiro, com 24 pontos. O Saint-Étienne lidera a competição, com 31 pontos em 13 jogos.

O Montpellier visita o AF Lozère no próximo sábado (28/11), às 14h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Copa França. A equipe só retorna ao nacional no dia 5 de dezembro, diante do Nantes, às 10h.

O Stade Lavallois também disputará a oitava rodada da Copa da França no sábado (28/11). A partida contra o Lannion está marcada para as 15h (de Brasília).



