Os protestos no Internacional tomaram conta do entorno do estádio Beira-Rio na noite desta segunda-feira (23), logo após a goleada sofrida por 5 a 2 diante do Vitória pelo Brasileirão. Revolta e tensão marcaram a saída do público depois que o revés agravou drasticamente o risco de rebaixamento para a Série B. Com apenas 38 pontos na tabela, o clube gaúcho ocupa a 18ª colocação e não depende mais apenas de suas próprias forças para evitar a queda.

Diante do cenário crítico na competição, parte da torcida seguiu diretamente para o estacionamento do estádio imediatamente após o apito final. No local, os manifestantes destruíram carros, tentaram invadir os vestiários e cercaram a saída destinada aos jogadores. Paralelamente, o grupo direcionou fortes críticas e xingamentos ao presidente Alessandro Barcellos pela campanha desastrosa na temporada.

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Brigada Militar intervém com cavalaria e bombas de efeito moral

Para conter o avanço dos torcedores em direção às áreas internas, a Brigada Militar precisou agir rapidamente no pátio do Beira-Rio. Os policiais utilizaram a tropa de choque, cavalaria e bombas de efeito moral para dispersar a multidão e interromper a depredação no estacionamento. Apesar da correria generalizada nas imediações do complexo esportivo, a atuação policial conseguiu bloquear o acesso ao túnel dos atletas.

Curiosamente, episódios de violência e revolta nas arquibancadas e no entorno do estádio já haviam ocorrido recentemente nesta mesma temporada. Em 6 de setembro, após a derrota por 3 a 2 para o Santos no Beira-Rio, torcedores também tentaram acessar áreas restritas do clube. Naquela ocasião, em meio à pressão pela eliminação diante do Grêmio, manifestantes derrubaram gradis na passarela do edifício-garagem e entraram em choque com seguranças e policiais.

Por fim, o clima hostil aumenta ainda mais a pressão interna sobre o Internacional antes das duas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time gaúcho está três pontos atrás do Mirassol, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Portanto, a diretoria e a comissão técnica precisarão blindar o ambiente para tentar um milagre na reta final da Série A.





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