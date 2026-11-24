Depois de divulgar imagens da camisa número 2, o site Footy Headlines, especializado em vazamentos de camisas de clubes, divulgou detalhes da camisa principal do time para a temporada 2027. A peça apresenta referências à história do clube, terá um visual tradicional, com listras horizontais vermelhas e pretas mais estreitas em comparação com edições recentes. O modelo contará com cinco faixas vermelhas e cinco pretas distribuídas pelo corpo da camisa.

Além disso, a Adidas integrou um sutil padrão geométrico tonal dentro das listras pretas. O gráfico em forma de pipa homenageia diretamente o histórico uniforme "Papagaio de Vintém" (Pipa de Centavo) de 1912, que foi a primeira camisa de futebol usada na história do clube.

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Os ombros e mangas da camisa de 2027 têm a cor vermelha, enquanto as três listras e o acabamento das mangas são pretos. O restante do uniforme terá calções brancos tradicionais e meias listradas em vermelho e preto.

Por fim, a expectativa de lançamento da camisa é o primeiro semestre doe 2027. A peça, aliás, será desenvolvida pela Adidas, fornecedora alemã que está com o Flamengo desde 2013.

Veja a nova camisa do Flamengo, segundo o Footy Headlines:

???? AGORA | Mudança da camisa I do Flamengo de 2026 para 2027 Aprovada? ????? | ???? @Footy_Headlines https://t.co/KSDYL59hG8 November 23, 2026

Uniforme II do Flamengo

Em relação ao número 2, o uniforme homenageará o centenário da conquista da Taça Salutaris, em 1927. O branco predomina na peça, com acabamentos em vermelho e preto na gola e nas bordas das mangas. Nos ombros, as três listras da fornecedora alemã aparecem em cinza. Desenhos geométricos em tons próximos ao branco cobrem toda a parte frontal.







